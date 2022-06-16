"Поціновувачам пляжного відпочинку нагадали, що в країні йде війна": в ОК "Південь" прокоментували вручення повісток на пляжі
Військові повідомили, що видача запрошень до військкомату під час мобілізації законна, а шляхом вручення їх відпочивальникам на пляжах хочуть нагадати, що в країні продовжується війна, а також закликати не порушувати норми безпеки і не відвідувати узбережжя
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
"Шляхом видачі повістки поціновувачам пляжного відпочинку та купання військові нагадали, що в країні йде війна, і сили громадян призовного віку можуть бути потрібні в організації охорони й оборони України", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до законодавства, коли оголошена загальна мобілізація, чоловіки призовного віку зобов'язані з'явитися на збірні пункти у відповідні терміни, що вказані у мобілізаційних посвідченнях, повістках, або у розпорядженнях центрів комплектування. Також військовозобов'язаним забороняється, змінювати місце проживання без дозволу начальника районного територіального центру комплектування.
"Отже, де і коли ви отримаєте повістку, не має принципового значення. Співробітники районних територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки вповноважені вручити її чи завітавши за місцем вашого проживання, чи зустрівши вас за маршрутом вашого прямування, чи в інших громадських місцях", - повідомили в оперативному командуванні.
Загалом отримати запрошення до центру комплектування можна на вулицях, у будь-якому громадському місці чи за місцем проживання.
- 15 червня ми писали про мобілізацію в Україні та пояснювали хто має право отримати бронь.
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