Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"Шляхом видачі повістки поціновувачам пляжного відпочинку та купання військові нагадали, що в країні йде війна, і сили громадян призовного віку можуть бути потрібні в організації охорони й оборони України", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до законодавства, коли оголошена загальна мобілізація, чоловіки призовного віку зобов'язані з'явитися на збірні пункти у відповідні терміни, що вказані у мобілізаційних посвідченнях, повістках, або у розпорядженнях центрів комплектування. Також військовозобов'язаним забороняється, змінювати місце проживання без дозволу начальника районного територіального центру комплектування.

"Отже, де і коли ви отримаєте повістку, не має принципового значення. Співробітники районних територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки вповноважені вручити її чи завітавши за місцем вашого проживання, чи зустрівши вас за маршрутом вашого прямування, чи в інших громадських місцях", - повідомили в оперативному командуванні.

Загалом отримати запрошення до центру комплектування можна на вулицях, у будь-якому громадському місці чи за місцем проживання.

15 червня ми писали про мобілізацію в Україні та пояснювали хто має право отримати бронь.

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