Мобілізація в Україні: хто має право отримати бронь

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Саме необхідність виконання відповідного завдання або контракту визначає і обсяг бронювання.

Строк дії відстрочки від призову не може перевищувати шість місяців та вона підлягає анулюванню у разі закінчення строку її дії, ліквідації підприємства або завершення виконання (скасування) завдання щодо задоволення потреб військових формувань та населення, а також у разі звільнення такого працівника.

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Заборонено бронювання військовозобов'язаних, які мають дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності: ракетні, снайперські, танкові, артилерійські, інженерні, авіаційні, військово-морські, радіотехнічні, спеціальності бойових машин і бронетранспортерів, зв'язку та захисту інформації.

Рішення щодо бронювання приймає міністерство економіки, а міністерство оборони через Генеральний штаб Збройних Сил упродовж дня доводить до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки витяги з відповідних наказів.

Підтвердженням надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час є витяг з наказу міністерства економіки, який видає військовозобов'язаному державний орган, до сфери регулювання якого належить підприємство чи організація працівника.

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20 травня 2022 року скасовано спрощений порядок бронювання військовозобов'язаних водіїв, які здійснюють перевезення для потреб військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, а також працівників підприємств залізничного транспорту, - воно здійснюється у загальному порядку.

Раніше, 22 травня, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 23 серпня 2022 року.

Змінами до закону про мобілізацію, які набрали чинності 12 червня 2022 року, розширено перелік категорій громадян із правом відстрочки від призову на військову службу.

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