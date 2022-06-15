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Мобілізація в Україні: хто має право отримати бронь

15 червня, 2022 середа
01:14
Суспільство мобілізація

В Україні бронювання працівників в умовах загальної мобілізації здійснюється лише за органами влади, іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями, які працюють на задоволення потреб Збройних Сил, інших військових формувань та населення, а також за уповноваженими банками, що залучаються до роботи в умовах особливого періоду

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Саме необхідність виконання відповідного завдання або контракту визначає і обсяг бронювання.

Строк дії відстрочки від призову не може перевищувати шість місяців та вона підлягає анулюванню у разі закінчення строку її дії, ліквідації підприємства або завершення виконання (скасування) завдання щодо задоволення потреб військових формувань та населення, а також у разі звільнення такого працівника.

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Заборонено бронювання військовозобов'язаних, які мають дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності: ракетні, снайперські, танкові, артилерійські, інженерні, авіаційні, військово-морські, радіотехнічні, спеціальності бойових машин і бронетранспортерів, зв'язку та захисту інформації.

Рішення щодо бронювання приймає міністерство економіки, а міністерство оборони через Генеральний штаб Збройних Сил упродовж дня доводить до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки витяги з відповідних наказів.

Підтвердженням надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час є витяг з наказу міністерства економіки, який видає військовозобов'язаному державний орган, до сфери регулювання якого належить підприємство чи організація працівника.

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20 травня 2022 року скасовано спрощений порядок бронювання військовозобов'язаних водіїв, які здійснюють перевезення для потреб військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, а також працівників підприємств залізничного транспорту, - воно здійснюється у загальному порядку.

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ЗСУ
мобілізація
військовозобов'язані
Воєнний стан
бронювання
призов до армії
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