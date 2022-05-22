Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 23 серпня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У неділю, 22 травня, парламентарі проголосували за продовження терміну дії воєнного стану на 90 днів – до 23 серпня. За це рішення висловилися 320 депутатів. Також ВР 315 голосами "за" продовжила на 90 днів термін загальної мобілізації.

Таким чином, депутати підтримали відповідну пропозицію президента України Володимира Зеленського, яку він вніс 18 травня.

ВР вперше продовжила воєнний стан на 90 днів, до цього вона двічі збільшувала його термін на 30 днів.

Якщо бойові дії припиняться до 23 серпня дію воєнного стану можна буде скасувати достроково.

У день повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території України. 15 березня погодила його продовження до 25 квітня. 19 квітня Зеленський подав законопроєкт про продовження воєнного стану, а 21 квітня парламент проголосував за це рішення: воєнний стан в країні продовжили до 25 травня.

18 травня президент України запропонував Верховній Раді продовжити дію воєнного стану на 90 днів.

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