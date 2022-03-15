Рада погодила продовження воєнного стану до 25 квітня

Про це повідомили нардепи Марія Мезенцева та Ярослав Железняк у своїх Telegram-канали.



Железняк повідомив, що законопроєкт про продовження воєнного стану до 25 квітня підтримали 343 нардепи.



"Рада продовжила воєнний стан в Україні з 26 березня 2022 року на 30 діб", - написала Мезенцева.

24 лютого Верховна Рада погодила запровадження воєнного стану в Україні на 30 днів.

Зеленський того ж дня запровадив воєнний стан в Україні.