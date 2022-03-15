Рада погодила продовження воєнного стану до 25 квітня
Верховна Рада прийняла закон про продовження терміну воєнного стану на 30 днів з 26 березня
Про це повідомили нардепи Марія Мезенцева та Ярослав Железняк у своїх Telegram-канали.
Железняк повідомив, що законопроєкт про продовження воєнного стану до 25 квітня підтримали 343 нардепи.
"Рада продовжила воєнний стан в Україні з 26 березня 2022 року на 30 діб", - написала Мезенцева.
- 24 лютого Верховна Рада погодила запровадження воєнного стану в Україні на 30 днів.
- Зеленський того ж дня запровадив воєнний стан в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 30.2
-
EUR
Купівля 32.3Продаж 33.45
- Актуальне
- Важливе