Зеленський подав законопроєкт про продовження воєнного стану
Президент України Володимир Зеленський планує продовжити воєнний стан в Україні. За його ініціативи у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"
Про це повідомляють на сайті Верховної Ради.
Документ передано на розгляд керівництву ВР. Проєкт закону зареєстровано у парламенті під №7300, текст документа наразі відсутній.
Попередньо воєнний стан запроваджували на 30 днів. 15 березня Верховна Рада погодила продовження воєнного стану до 25 квітня.
- Нагадаємо, воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, але пені і штрафів не буде. Про це повідомляв РНБО.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе