Зеленський подав законопроєкт про продовження воєнного стану

Про це повідомляють на сайті Верховної Ради.



Документ передано на розгляд керівництву ВР. Проєкт закону зареєстровано у парламенті під №7300, текст документа наразі відсутній.



Попередньо воєнний стан запроваджували на 30 днів. 15 березня Верховна Рада погодила продовження воєнного стану до 25 квітня.

Нагадаємо, воєнний стан не звільняє громадян від плати за комуналку, але пені і штрафів не буде. Про це повідомляв РНБО.



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