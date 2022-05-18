Зеленський запропонував Раді продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні

Відповідні законопроєкти зареєстровано у Верховній Раді України

На сайті Верховної Ради 18 травня зареєстровано два законопроєкти, які подав Володимир Зеленський: проєкт Закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (№7389) та проєкт закону про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (№7390).

У день повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, Верховна Рада запровадила воєнний стан на всій території України. 15 березня погодила його продовження до 25 квітня. 19 квітня Зеленський подав законопроєкт про продовження воєнного стану, а 21 квітня парламент проголосував за це рішення: воєнний стан в країні продовжили до 25 травня.

У зв'язку з повномасштабною агресією РФ указом президента України від 24 лютого було оголошено загальну мобілізацію на три місяці. 2 травня начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач зазначив, що за потреби процес може бути продовжено після 24 травня.

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