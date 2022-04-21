Про це в телеграм-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.



"Рада продовжила дію воєнного стану в Україні з 5:30 25 квітня ще на 30 діб", - написав він.



Нагадаємо, 24 лютого Верховна Рада запровадила воєнний стан в Україні.

19 квітня Володимир Зеленський подав законопроєкт про продовження воєнного стану в Україні.

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