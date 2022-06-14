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Мобілізація жінок в Україні: як відбувається взяття на облік і призов на військову службу

14 червня, 2022 вiвторок
23:10
Суспільство військові жінки

В Україні законодавство передбачає взяття на військовий облік жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю з переліку Міноборони, і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком

Про це йдеться у ч. ч. 11, 12 ст. 1 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", повідомляє Еспресо.TV.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов'язку в запасі та дотримання правил військового обліку.

Взяттю на військовий облік військовозобов'язаних державними органами, підприємствами, установами та організаціями підлягають в тому числі жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом.

Наказом міністерства оборони України від 11.10.2021 №313 (у редакції наказу Міноборони від 07.02.2022 №35) затверджено перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

При цьому згідно з п. 3 наказу Міноборони від 07.02.2022 №35, головнокомандувач Збройних Сил України повинен забезпечити взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних згідно з переліком з 1 жовтня 2022 року.

Тобто, починаючи з 1 жовтня 2022 року має бути запроваджено процедуру взяття на військовий облік жінок за оновленим переліком спеціальностей.

Тож станом на теперішній час діючим законодавством України не запроваджено обов'язкового призову жінок по мобілізації. Відтак, жінки, які не перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані на військову службу виключно за власною згодою.

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мобілізація
українські військові
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