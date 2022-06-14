Зміни правил мобілізації: для низки категорій громадян передбачили відстрочки від призову

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Відповідно до внесених законом №2196-IX змін до ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочку від призову на військову службу отримують такі категорії громадян:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Закон має на меті забезпити ринок праці фахівцями, у тому числі кваліфікованими робітниками, необхідними для відбудови України у воєнний та післявоєнний стан. Він забезпечує рівність прав учнів та викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі студентами та викладачами закладів фахової передвищої та вищої освіти щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Закон набрав чинності 12 червня 2022 року.

Раніше, 22 травня, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 23 серпня 2022 року.

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