Зміни правил мобілізації: для низки категорій громадян передбачили відстрочки від призову
Відповідно до оновленого закону про мобілізацію, перелік категорій громадян, яким надано право відстрочки від призову на військову службу, розширили для учнів і викладачів закладів професійно-технічної освіти
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Відповідно до внесених законом №2196-IX змін до ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочку від призову на військову службу отримують такі категорії громадян:
здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.
Закон має на меті забезпити ринок праці фахівцями, у тому числі кваліфікованими робітниками, необхідними для відбудови України у воєнний та післявоєнний стан. Він забезпечує рівність прав учнів та викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти зі студентами та викладачами закладів фахової передвищої та вищої освіти щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.
Закон набрав чинності 12 червня 2022 року.
- Раніше, 22 травня, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 23 серпня 2022 року.
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