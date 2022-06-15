Призов на військову службу: хто і яким чином може вручати повістки під час мобілізації

Про це йдеться у законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", повідомляє Еспресо.TV.

Проте цей закон не регулює порядок направлення чи вручення таких повісток.

Водночас порядок вручення повісток закріплено Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженим постановою Кабінету міністрів України №352 від 21 березня 2002 року.

Відповідно до цього положення, повістки керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть вручатися:

відповідними органами місцевого самоврядування;

керівниками підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності;

безпосередньо посадовими особами районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

При цьому повістка має бути вручена військовозобов'язаному особисто, про що він має розписатися на корінці повістки. Лише у разі вручення повістки особисто військовозобов'язаному у нього виникає обов'язок з'явитися у визначений повісткою день та час до збірного пункту територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Поважними причинами неприбуття на збірні пункти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих повістках (повідомленнях), визнаються підтверджені відповідними документами:

перешкода стихійного характеру, хвороба або інші обставини, що позбавили можливості особисто прибути в зазначені частину, пункт і строк;

смерть близького родича (чоловіка, дружини, сина, дочки, батька, матері, діда, баби або рідного (повнорідного, неповнорідного) брата чи сестри) або близького родича подружжя.

Щодо місця вручення повісток, то законодавство чітко не визначає, де це може відбуватись. Але, з огляду на перелік суб'єктів, уповноважених вручати повістки, та реальної можливості забезпечення їх вручення, такими місцями можуть бути місце проживання, місце роботи, місце навчання військовозобов'язаного.

Не відповідає законодавству вручення повісток, коли заздалегідь підписані уповноваженою особою бланки заповнюються безпосередньо за місцем їх вручення - на блокпостах, зупинках громадського транспорту, у торгових центрах, інших громадських місцях.

Такий спосіб вручення повісток не ґрунтується на вимогах закону, оскільки повістка, як і будь-який інший офіційний документ, має містити усі необхідні реквізити, у тому числі дані особи, якій вона адресована, саме на момент її підписання уповноваженою особою (керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

У випадку спроби уповноваженої на вручення повістки особи заповнити її на місці вручення слід ввічливо пояснити такій особі, що ці дії є неправомірними.

Раніше, 22 травня, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 23 серпня 2022 року.

Змінами до закону про мобілізацію, які набрали чинності 12 червня 2022 року, розширено перелік категорій громадян із правом відстрочки від призову на військову службу.

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