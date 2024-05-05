У Великодній ранок росіяни вкотре вдарили по Покровському району Донеччини: поранено трьох цивільних
5 травня близько 9 ранку війська РФ обстріляли село Михайлівка на Донеччині. Мінно-вибухові травми та осколкові поранення дістали троє цивільних мешканців
Про це повідомляє Донецька облпрокуратура
"Троє цивільних, які в момент обстрілу перебували в автівці, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями 68-річного чоловіка та жінок 49 та 67 років доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога", - йдеться у повідомленні.
Попередньо, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт FPV-дрон, споряджений гранатою типу "Ф-1".
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Протягом доби суботи, 4 травня, від рук російських окупантів загинули троє мирних жителів Донецької області, ще двоє зазнали різних поранень.
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