У Великодній ранок росіяни вкотре вдарили по Покровському району Донеччини: поранено трьох цивільних

Про це повідомляє Донецька облпрокуратура

"Троє цивільних, які в момент обстрілу перебували в автівці, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями 68-річного чоловіка та жінок 49 та 67 років доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт FPV-дрон, споряджений гранатою типу "Ф-1".

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).