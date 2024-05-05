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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни за добу вбили 4 мешканців Донеччини, ще двох поранили

5 травня, 2024 неділя
10:07
Війна з Росією Обстріл Донеччини 4 травня
Зміст

Протягом доби суботи, 4 травня, від рук російських окупантів загинули троє мирних жителів Донецької області, ще двоє зазнали різних поранень

Про це інформує Національна поліція України.

За добу поліція зафіксувала 1849 обстрілів регіону з боку російських військ. Окупанти застосували проти цивільних авіацію, РСЗВ та артилерію.

Так, армія РФ обстріляла Дружківку, унаслідок чого загинув чоловік. Там пошкоджено 12 приватних осель, гараж, автомобіль, перебито газопровід та електрику. 

Обстріл Донеччини 4 травня

Ще один нічний удар Росії по Покровську забрав життя двох цивільних. Також у місті пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Крім того, з РСЗВ "Град" загарбники накрили Часів Яр. Двоє жителів зазнали поранень, пошкоджено чотири багатоквартирних будинки та навчальний заклад.

Обстріл Донеччини 4 травня

  • У ніч з 4 на 5 травня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. У Харкові внаслідок влучання "шахеда" є постраждалі, зокрема, дитина. У Дніпропетровській області виникли руйнування.
Теги:
російська армія
Донеччина
окупанти
воєнні злочини Росії
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