Росіяни за добу вбили 4 мешканців Донеччини, ще двох поранили
Протягом доби суботи, 4 травня, від рук російських окупантів загинули троє мирних жителів Донецької області, ще двоє зазнали різних поранень
Про це інформує Національна поліція України.
За добу поліція зафіксувала 1849 обстрілів регіону з боку російських військ. Окупанти застосували проти цивільних авіацію, РСЗВ та артилерію.
Так, армія РФ обстріляла Дружківку, унаслідок чого загинув чоловік. Там пошкоджено 12 приватних осель, гараж, автомобіль, перебито газопровід та електрику.
Ще один нічний удар Росії по Покровську забрав життя двох цивільних. Також у місті пошкоджено інфраструктурний об’єкт.
Крім того, з РСЗВ "Град" загарбники накрили Часів Яр. Двоє жителів зазнали поранень, пошкоджено чотири багатоквартирних будинки та навчальний заклад.
- У ніч з 4 на 5 травня російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. У Харкові внаслідок влучання "шахеда" є постраждалі, зокрема, дитина. У Дніпропетровській області виникли руйнування.
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