В Україну прибув Благодатний вогонь

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що скаути доставили Благодатний вогонь в пункт пропуску "Старокозаче", що на українсько-молдовському кордоні.

Вогонь з Єрусалиму зустріли капелани та прикордонники Південного регіонального управління.

У ДПСУ також показали кадри, як в Україні приймали Благодатний вогонь.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ