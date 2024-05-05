В Україну прибув Благодатний вогонь
Пізно ввечері напередодні свята Великодня до України прибув Благодатний вогонь із Єрусалима
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Зазначається, що скаути доставили Благодатний вогонь в пункт пропуску "Старокозаче", що на українсько-молдовському кордоні.
Вогонь з Єрусалиму зустріли капелани та прикордонники Південного регіонального управління.
У ДПСУ також показали кадри, як в Україні приймали Благодатний вогонь.
Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ
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