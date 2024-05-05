Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Патріарх Варфоломій під час великодньої меси закликав Україну та Росію до обміну полоненими "всіх на всіх"

Патріарх Варфоломій під час великодньої меси закликав Україну та Росію до обміну полоненими "всіх на всіх"

5 травня, 2024 неділя
11:24
Війна з Росією Патріарх Варфоломій
Зміст

У ніч на 5 травня, під час великодньої літургії, духовний лідер православних християн у всьому світі Вселенський Патріарх Варфоломій закликав до обміну полоненими між Україною та Росією за принципом "усіх на всіх"

Про це повідомляє громадський рух щодо пошуку та повернення додому військових армії РФ "Наш Вихід".

"Ми молимося за справедливий світ у багатостраждальній Україні. Духовно ми підтримуємо ініціативу "Нашого виходу" щодо обміну військовополоненими між Росією та Україною з нагоди великого свята Великодня. Це було б дуже конкретним виразом сили Воскресіння. Ми молимо Господа милості просвітити наші уми і серця, щоб ми могли йти шляхом істини і свободи, повні воскресіння і надії, з воскреслим Христом на наших устах", – заявив Варфоломій.

Читайте також: Зеленський заявив, що обмін полоненими "всіх на всіх" можливий до закінчення війни

"Ми, від імені родичів полонених воїнів, просимо Вас у цей день Святого Великодня, у день загального прощення та величі Духа закликати сильних світу цього до обміну полоненими за принципом "усіх на всіх"", – йдеться у зверненні патріарха.

  • Папа Римський Франциск закликав Україну та Росію до обміну усіх полонених. Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що тут усе залежить від РФ.
Теги:
Україна
Росія
християнство
військові
російська армія
ЗСУ
полонені
обмін полоненими
Читайте також:
ракета "Довгий Нептун"
Автор Роман Яворський
2 травня, 2024 четвер
Долетить і до Москви, і до Грозного: що відомо про "Довгий Нептун" – українські ракети, які летітимуть на 1000 км
навчання ЗСУ
4 травня, 2024 субота
Обвал чи стабілізація: у США проаналізували стан фронту в Україні напередодні 9 травня
Авріл Хейнс
2 травня, 2024 четвер
Розвідка США спрогнозувала імовірність швидкого завершення агресії РФ проти України
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.34
    Купівля 39.34
    Продаж 39.84
  • EUR
    Купівля 42.19
    Продаж 42.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
5 травня
12:06
окупанти танк
У районі Часового Яру Росія зосередила до 25 тис. військових, - ОСУВ "Хортиця"
12:02
OPINION
Володимир Ар'єв
Грузія на роздоріжжі: в "русскій мір" чи в Європейський Союз
11:57
У Великодній ранок росіяни вкотре вдарили по Покровському району Донеччини: поранено трьох цивільних
11:48
Білий Дім
Білий дім заявив, що Україна планує новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги США, - FT
11:36
Олаф Шольц
"Ми будемо підтримувати Україну скільки буде потрібно": Шольц привітав православних із Великоднем
11:13
Іранські дрони, БПЛА
Чи має Україна засоби, щоб дістати до мису Чауда в Криму: відповідь Повітряних сил
10:55
Сі Цзіньпін та Путін
Китай міг би змусити Путіна припинити війну в Україні, - голова МЗС Польщі
10:49
зрк с-200
У Повітряних силах назвали засоби, які їм потрібні, щоб вражати ворожі цілі, у тому числі літаки Су-25
10:41
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
Макрон закликав Європу оновити економічні зв’язки з Китаєм
10:35
на фото: Хав'єр Мілей
Іспанський міністр звинуватив президента Аргентини Мілея у вживанні наркотиків: сторони обмінялись гострими заявами
10:17
окупанти
Росіяни активізували штурми напередодні Великодня, щоб здобути чергових "перемог" до свят, - ЗСУ
10:07
Обстріл Донеччини 4 травня
Росіяни за добу вбили 4 мешканців Донеччини, ще двох поранили
10:05
OPINION
Віктор Шлінчак
Зеленський у розшуку: Путін не хоче переговорів
09:48
В Україну прибув Благодатний вогонь
В Україну прибув Благодатний вогонь
09:24
Володимир Зеленський на Великдень
"Сьогодні нас об’єднує одна спільна молитва": Зеленський привітав українців з Великоднем
08:44
Оновлено
Атака на Харків 5 травня, пожежа
РФ обстріляла Україну "шахедами" 5 травня: у Харкові є влучання і постраждалі, на Дніпропетровщині - руйнування
08:39
Великдень
"Після найтемнішої ночі приходить день": Сирський привітав українців з Великоднем і закликав вшанувати пам'ять загиблих воїнів
08:10
Оновлено
На фото втрати окупантів
Літак, 9 танків і 860 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
08:05
Огляд
Співачки Jerry Heil та Alyona Alyona
Євробачення-2024: усе про пісенний конкурс та участь українок alyona alyona та Jerry Heil
08:00
OPINION
Олег Манчура
На Голгофі найкраще бути о п'ятій ранку...
07:31
Українська ППО
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 23 з 24 ворожих "шахедів"
07:25
Володимир Зеленський
ISW: оголошення Росією у розшук Зеленського, Порошенка і Павлюка є частиною операції "Майдан-3"
2024, субота
4 травня
23:40
Олександр Сирський
"Сирський заявив, що призовник має підтверджувати інвалідність у бою": росіяни запустили новий фейк
22:53
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
"Реал" Луніна достроково став чемпіоном Іспанії
21:59
Архангельське
Росія окупувала Архангельське на Донеччині, - DeepState
21:48
Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона
"Жирона" здійснила шедевральний камбек проти "Барселони" і вперше в історії вийшла в ЛЧ
21:33
Оновлено
атака РФ по Харкову, 04.05.24
Росіяни ракетою вдарили по промзоні Харкова: є 6 поранених
21:30
Су-25
Українські воїни збили російський Су-25 над Донеччиною
21:30
україна німеччина
З 1,1 млн українців в Німеччині працює лише кожен 5-й: Bild розібрався чому
21:12
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
"Путін не хоче миру, він божевільний": Зеленський пояснив, як змусити РФ залишити Україну у спокої
20:56
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
"Вражаючий сезон": тренер "Реала" Анчелотті публічно розхвалив гру Луніна
20:41
Садік Хан
У Лондоні пройшли вибори мера: Садік Хан пішов на третій термін
20:34
Ексклюзив
москва, кремль
Росія реалізовує "Кремлівську весну": політолог Магда про план РФ щодо дестабілізації України
20:03
ЖФК «Ворскла" - ЖФК "Кривбас" - 6:0 (4 травня 2024 року)
Жіноча "Ворскла" вдруге поспіль достроково виграла чемпіонат України
20:03
OPINION
Галина Пагутяк
Біг пес через овес…
20:02
Оновлено
"Олександрія" - "Рух" 2:2 (4 травня 2024 року)
"Рух" зіграв в бойову нічию з "Олександрією", "Оболонь" здолала ЛНЗ: результати і розклад матчів 27-го туру УПЛ
19:59
80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ
За добу Сили оборони відбили найбільше атак на Авдіївському напрямку
19:42
Сектор Гази
Ізраїль запропонував розділити контроль над сектором Гази з низкою арабських країн, - NYT
19:13
У Чехії відбувся мітинг проти заїзду проросійських байкерів з нагоди закінчення Другої світової війни у Європі
18:54
Оновлено
Мустафа Джемілєв
В аеропорту Кишинева затримали помічника Мустафи Джемілєва, занесеного Росією до "списку терористів"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV