Патріарх Варфоломій під час великодньої меси закликав Україну та Росію до обміну полоненими "всіх на всіх"
У ніч на 5 травня, під час великодньої літургії, духовний лідер православних християн у всьому світі Вселенський Патріарх Варфоломій закликав до обміну полоненими між Україною та Росією за принципом "усіх на всіх"
Про це повідомляє громадський рух щодо пошуку та повернення додому військових армії РФ "Наш Вихід".
"Ми молимося за справедливий світ у багатостраждальній Україні. Духовно ми підтримуємо ініціативу "Нашого виходу" щодо обміну військовополоненими між Росією та Україною з нагоди великого свята Великодня. Це було б дуже конкретним виразом сили Воскресіння. Ми молимо Господа милості просвітити наші уми і серця, щоб ми могли йти шляхом істини і свободи, повні воскресіння і надії, з воскреслим Христом на наших устах", – заявив Варфоломій.
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"Ми, від імені родичів полонених воїнів, просимо Вас у цей день Святого Великодня, у день загального прощення та величі Духа закликати сильних світу цього до обміну полоненими за принципом "усіх на всіх"", – йдеться у зверненні патріарха.
- Папа Римський Франциск закликав Україну та Росію до обміну усіх полонених. Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що тут усе залежить від РФ.
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