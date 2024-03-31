"Всіх на всіх!": Папа Франциск закликав Україну та Росію до якнайширшого обміну усіх полонених

Про це повідомляє Vatican News.

"Мої думки передусім линуть до жертв численних конфліктів, що тривають у світі, починаючи від війни в Ізраїлі та Палестині, а також в Україні. Нехай же Воскреслий Христос відкриє дорогу миру для стражденного населення цих регіонів. Закликаючи до пошани принципів міжнародного права, висловлюю побажання про загальний обмін усіма полоненими між Росією та Україною: всіх на всіх!" - наголосив Папа.

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