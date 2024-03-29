Сирський розповів, скільки українських військових потрапили у полон до РФ під час виходу з Авдіївки
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під час виходу з Авдіївки у російський полон потрапили 25 українських військових
Про це він заявив у інтерв'ю "Укрінформу".
"На жаль, у ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Це – війна… Російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців", - сказав головнокомандувач.
За словами Сирського, Україна відвела свої сили з Авдіївки, тому що російський ворог мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів.
Водночас через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність української оборони була порушена - це дало можливість противнику поступово просуватись вперед.
"Також негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії. Це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Тож, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, я ухвалив рішення вийти з Авдіївки", - пояснив Сирський.
Водночас він звернувся до військовополонених та заявив, що "ми нікого не забули і робимо все, щоб визволити цих військовослужбовців із ворожого полону".
Вихід з Авдіївки
З метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки.
Українські захисники під Авдіївкою завдали ворогові величезних втрат. Лише в особовому складі вони перевищили 47 тис. військових, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.
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