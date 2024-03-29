Сирський розповів, скільки українських військових потрапили у полон до РФ під час виходу з Авдіївки

Про це він заявив у інтерв'ю "Укрінформу".

"На жаль, у ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Це – війна… Російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців", - сказав головнокомандувач.

За словами Сирського, Україна відвела свої сили з Авдіївки, тому що російський ворог мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів.

Водночас через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність української оборони була порушена - це дало можливість противнику поступово просуватись вперед.

"Також негативну роль відіграла недостатня кількість боєприпасів для нашої артилерії. Це не дало змоги в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Тож, щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, я ухвалив рішення вийти з Авдіївки", - пояснив Сирський.

Водночас він звернувся до військовополонених та заявив, що "ми нікого не забули і робимо все, щоб визволити цих військовослужбовців із ворожого полону".

Вихід з Авдіївки

З метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки.

Українські захисники під Авдіївкою завдали ворогові величезних втрат. Лише в особовому складі вони перевищили 47 тис. військових, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.