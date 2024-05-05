Макрон закликав Європу оновити економічні зв’язки з Китаєм

Про це пише Bloomberg.

За словами французького лідера, Європа хоче більше взаємності в економічних зв’язках з Китаєм, щоб краще гарантувати свою економічну безпеку.

"Я закликаю до "aggiornamento" (оновлення, - ред.), тому що Китай зараз має надлишкові потужності в багатьох сферах і масово експортує до Європи", - сказав Макрон в інтерв’ю La Tribune Dimanche.

Bloomberg зазначає, що, попри жорстку позицію Макрона щодо економічних питань, він захищає роль Європи як балансувальної сили, яка дозволяє Китаю залишатися включеним у глобальну дискусію.

"Прояснімо, я не пропоную дистанціюватися від Китаю. Незалежно від того, чи йдеться про клімат, чи про безпеку, нам потрібні китайці", - наголосив президент Франції.