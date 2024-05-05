Макрон закликав Європу оновити економічні зв’язки з Китаєм
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейським країнам потрібно оновити економічні зв’язки з Китаєм
Про це пише Bloomberg.
За словами французького лідера, Європа хоче більше взаємності в економічних зв’язках з Китаєм, щоб краще гарантувати свою економічну безпеку.
"Я закликаю до "aggiornamento" (оновлення, - ред.), тому що Китай зараз має надлишкові потужності в багатьох сферах і масово експортує до Європи", - сказав Макрон в інтерв’ю La Tribune Dimanche.
Bloomberg зазначає, що, попри жорстку позицію Макрона щодо економічних питань, він захищає роль Європи як балансувальної сили, яка дозволяє Китаю залишатися включеним у глобальну дискусію.
"Прояснімо, я не пропоную дистанціюватися від Китаю. Незалежно від того, чи йдеться про клімат, чи про безпеку, нам потрібні китайці", - наголосив президент Франції.
- Очікується, що китайський лідер Сі Цзіньпін прибуде до Франції вдень 5 травня в межах свого п’ятиденного туру Європою.
- Як зазначав раніше Bloomberg, Макрон хоче поглибити особистий зв’язок із Сі Цзіньпіном, щоб той вплинув на російського диктатора Володимира Путіна.
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