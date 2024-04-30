Макрон хоче поглибити особистий зв’язок із Сі Цзіньпіном, щоб той вплинув на РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Макрон прагне це зробити під час дводенного візиту лідера Китаю до Франції. Він сподіваються, що так Сі закликає Путіна припинити війну Росії в Україні.

За словами джерел, Макрон також прагне залучити китайські витрати у французький сектор акумуляторів для електромобілів.

"Президент Франції Еммануель Макрон пропонує Сі можливість вести переговори з провідною державою ЄС, яка виявила бажання прокладати більш незалежний шлях", - сказав доцент кафедри політології Національного університету Сінгапуру Чон Джа Ян.

За його словами, ця поїздка "є спробою залучити ті частини Європи, які, на думку Сі Цзіньпіна, можуть бути більш прихильними до його позиції".