Білий дім заявив, що Україна планує новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги США, - FT

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що росіяни можуть здобувати успіхи на полі бою у найближчий період, попри виділення військової допомоги США, тому що "миттєво перемкнути тумблер неможливо".

Салліван заявив, що з новою допомогою від Вашингтона Україна матиме можливість "тримати оборону" протягом 2024 року.

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За його словами, у 2025 році Україна має намір "просунутися вперед і відновити контроль над територіями, відібраними в неї Росією".

Проте будь-який новий наступ українських військ у 2025 році залежатиме від збільшення фінансування Конгресу та схвалення Білого дому, пише Financial Times.