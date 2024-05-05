Білий дім заявив, що Україна планує новий контрнаступ у 2025 році після отримання військової допомоги США, - FT
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у 2025 році Україна планує розпочати новий контрнаступ після отримання військової допомоги США
Про це повідомляє Financial Times.
Зазначається, що росіяни можуть здобувати успіхи на полі бою у найближчий період, попри виділення військової допомоги США, тому що "миттєво перемкнути тумблер неможливо".
Салліван заявив, що з новою допомогою від Вашингтона Україна матиме можливість "тримати оборону" протягом 2024 року.
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За його словами, у 2025 році Україна має намір "просунутися вперед і відновити контроль над територіями, відібраними в неї Росією".
Проте будь-який новий наступ українських військ у 2025 році залежатиме від збільшення фінансування Конгресу та схвалення Білого дому, пише Financial Times.
- 20 квітня 2024 року палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
- 24 квітня президент США Джо Байден підписав пакет законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд і конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою, який раніше цього ж дня затвердив сенат.
- Того ж дня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, сума якого становить $1 млрд, та розкрили його вміст.
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