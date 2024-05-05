Китай міг би змусити Путіна припинити війну в Україні, - голова МЗС Польщі

Про це він сказав в інтерв’ю BBC, передає RMF 24.

Сікорський припустив, що війна в Україні може закінчитися лише тоді, коли Путін зрозуміє, що "ціна її продовження у вигляді людських життів і фінансових витрат є вищою за мету, якої він хоче досягти".

Водночас, на думку польського міністра, війна в Україні не завершиться найближчим часом.

"Немає браку потенційних посередників – Туреччини, ООН. Китай міг би фактично змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори", - заявив Сікорський.

Також він зауважив, що Євросоюз міг би збільшити військову допомогу Україні. Політик звернув увагу, що вартість загальної фінансової допомоги ЄС Україні навіть вища, ніж США.