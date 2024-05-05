Китай міг би змусити Путіна припинити війну в Україні, - голова МЗС Польщі
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив припущення, що Китай може змусити російського диктатора Володимир Путіна закінчити війну в Україні
Про це він сказав в інтерв’ю BBC, передає RMF 24.
Сікорський припустив, що війна в Україні може закінчитися лише тоді, коли Путін зрозуміє, що "ціна її продовження у вигляді людських життів і фінансових витрат є вищою за мету, якої він хоче досягти".
Водночас, на думку польського міністра, війна в Україні не завершиться найближчим часом.
"Немає браку потенційних посередників – Туреччини, ООН. Китай міг би фактично змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори", - заявив Сікорський.
Також він зауважив, що Євросоюз міг би збільшити військову допомогу Україні. Політик звернув увагу, що вартість загальної фінансової допомоги ЄС Україні навіть вища, ніж США.
- Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання обладнання російській оборонній промисловості, заявивши, що китайці не можуть "дотримуватися обох сторін" у пошуках припинення конфлікту та покращення відносин між Пекіном та Європою.
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