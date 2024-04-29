Китай не надає зброю РФ, але допомагає Москві справлятися з санкційним тиском, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання обладнання російській оборонній промисловості, заявивши, що китайці не можуть "дотримуватися обох сторін" у пошуках припинення конфлікту та покращення відносин між Пекіном та Європою
Про це повідомляє The Guardian.
Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Саудівській Аравії, Блінкен сказав, що США співпрацює з Китаєм від початку російської агресії проти України і закликає не надавати Росії зброю.
"І я вважаю справедливим сказати, що Китай безпосередньо не постачав Росії зброю, ракети, боєприпаси. Іран це робить. Північна Корея це робить. Проте Китай надає неоціненну підтримку оборонно-промисловій базі Росії, яка допомагає Росії справлятися з величезним тиском, який чиниться через санкції, експортний контроль та інші заходи", - наголосив Блінкен.
Держсекретар США зауважив, що за останній рік у галузі виробництва боєприпасів, ракет, танків і бронетехніки "Росія виробляла їх швидшими темпами, ніж будь-коли у своїй сучасній історії, в тому числі під час холодної війни як Радянський Союз".
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"Як їй вдалося це зробити? Тому що вона (Росія - ред.) отримує масові надходження верстатів, мікроелектроніки, оптики, переважно з Китаю. Зараз це предмети подвійного використання, але ми дуже чітко знаємо, куди їх так багато. І це створює дві проблеми. Це дає можливість Росії продовжувати агресію проти України. Отже, це увічнення війни, якій, за словами Китаю, він хотів би покласти край. Як і всі ми.", - пояснив Блінкен.
Він підкреслив, що це також дозволяє Росії відновити оборонно-промислову базу, яка, як глибоко стурбовані країни Європи, буде налаштована проти них, якщо Україна програє у війні.
За словами держсекретаря США, в той час, коли Китай прагне покращити відносини з країнами Європи, він також створює найбільший виклик європейській безпеці з часів закінчення холодної війни.
- Є інформація, що Китай надає причал для російського вантажного судна, яке перебуває під санкціями США й причетне до постачання зброї з Північної Кореї до Росії.
- 25 квітня стало відомо, що Китай допомагає Росії досягти військових цілей в Україні, продовжуючи продавати Москві такі товари, як технології БПЛА та інгредієнти для пороху.
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