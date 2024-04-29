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OPINION

США — Китай: жорстка риторика Пекіна

Олексій Голобуцький
29 квітня, 2024 понедiлок
12:02
Погляд Олексій Голобуцький

Результати триденного візиту держсекретаря США Блінкена до Китаю свідчать, що домовитись ні про що серйозне принаймні стосовно України (але, очевидно, і щодо Тайваню) не вдалось

Блінкен попередив, що у випадку продовження допомоги Росії у війні Китай отримає нові санкції від США. А міністр іноземних справ КНР Ван I своєю чергою попередив, що перетин США червоних ліній щодо Тайваню (надмірна підтримка, так би мовити) спричинить складні наслідки аж до відкритого конфлікту.

Загалом риторика була жорсткішою в китайської сторони. Це не свідчить про війну от вже завтра, але фіксує, що Китай стоїть на своїй позиції й продовжить допомагати Росії. З іншого боку, завжди варто робити поправку на східні традиції дипломатії, коли нічого не говориться відкрито і прямо, ба більше – риторика не відповідає реальним діям.

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Процес переговорів у цілому навряд можна визнати проваленим – все ж риторика підсумкового звернення Сі лишилася "формально партнерською".

Але тенденції поки далекі від позитивних. Як мінімум, для нас: адже Україна дійсно напряму зацікавлена, щоб Китай зайняв хоча б більш нейтральну позицію у війні – припинив пряму підтримку Росії й накачування її зброєю та товарами подвійного призначення (верстатами для виробництва зброї передусім).

***

І щодо специфіки східної дипломатії: про складність і, ймовірно, безрезультатність візиту Блінкену натякнули вже церемонією зустрічі: в Шанхаї його зустріли без червоної доріжки, та й рівень приймаючої сторони був знущальним як на держсекретаря. Біля трапу Блінкена, крім двох американських дипломатів, зустрічав всього лише генеральний директор шанхайського відділення Міністерства закордонних справ Китаю Конг Фуан. Тобто, місцевий чиновник одного з відомств. Підсумок візиту підтвердив враження від зустрічі: жорстка риторика Китаю і ніяких результатів.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
Війна з Росією
США
Ентоні Блінкен
Сі Цзиньпін
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