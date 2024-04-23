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OPINION

У Пекіні не вірять у перемогу Росії над Україною

Ростислав Демчук
23 квітня, 2024 вiвторок
14:05
Погляд Ростислав Демчук

Таку думку висловив на сторінках тижневика The Economist і на шпальтах китайської преси відомий професор Пекінського університету, директор Центру досліджень Росії та Центральної Азії при Фуданьському університеті Фен Юйцзюн

Такого переконливого наративу від Китаю про те, що Росія програє війну з Україною і їй доведеться вивести свої війська з окупованих територій, — у Кремлі явно не очікували.

Сам факт такої розлогої публікації китайського професора в китайській та західній пресі свідчить незаперечний факт — у Піднебесній переосмислюють ставки, зроблені на Москву.

На думку китайського експерта, минулого учасника кремлівського міжнародного дискусійного клубу "Валдай" Фена Юйцзюня, Росію призведуть до фіаско чотири чинники:

Перший — це високий рівень спротиву та національна єдність українців. Другий — міжнародна підтримка України, яка, попри спад останнім часом, залишається суттєвою. Третім фактором Фен Юйцзюнь називає характер сучасної війни, що залежить від поєднання промислової могутності та систем командування, контролю, зв'язку та розвідки.

Важливим фактором є інформація. Точніше брак якісної інформації. На думку Фена Юйцзюня, Путін потрапив в інформаційний кокон через свою тривалу диктатуру. Кремлю не вистачає вірогідних розвідданих, а система, в якій працює російське керівництво, позбавлена ефективного механізму виправлення помилок, наводить The Economist думку китайського експерта.

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Фен Юйцзюнь наголошує, що поразка Росії, завдяки цим чотирьом чинникам, є неминучою, і згодом Москві доведеться вивести війська з усіх окупованих українських територій, включаючи Крим.

Українська війна стала переломним моментом для РФ, пише Фен Юйцзюнь: вона поставила режим Путіна в широку міжнародну ізоляцію і створила сприятливі умови для "різноманітних чорних лебедів", тобто для різних непередбачуваних катастроф, з якими російська влада вже зіштовхнулася і зіштовхуватиметься далі. Як приклад він наводить повстання ПВК Вагнера, етнічну напруженість у Росії, недавній теракт у Москві, зриви дамб на річках і затоплення цілих областей і районів...

Далі буде більше й гірше!

***

Важливий реверанс!

Юйцзюнь нагадує, що з початку війни Китай "провів два раунди дипломатичного посередництва" і, дарма що успіху поки що досягти не вдалося, "ніхто не повинен сумніватися в бажанні Китаю завершити цю жорстоку війну шляхом переговорів". "Це бажання показує, що Китай і Росія — різні країни. Росія прагне підірвати чинний міжнародний та регіональний порядок за допомогою війни, тоді як Китай прагне вирішувати суперечки мирним шляхом", - зазначає китайський професор.

Джерело

Про автора. Ростислав Демчук, журналіст, експерт з євроатлантичних питань

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Теги:
Новини
Україна
Росія
Китай
Володимир Путін
Війна з Росією
Перемога України
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