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OPINION

Китай найзацікавленіший у завершенні війни Росії проти України

Анатолій Амелін
16 березня, 2024 субота
12:03
Погляд Анатолій Амелін

Пам'ятаєте: "Чим більше шафа, тим гучніше падає"?

Так ось, ця шафа — Китай, і він сьогодні, схоже, головна зацікавлена особа у завершенні війни в Україні.

Сі Цзинпін, прийшовши на третій термін, заявив про амбіції Китаю розділити разом із США управління всім Світом (!).

Але, схоже, Росія поставила йому серйозну підніжку на цьому шляху.

Війна в Україні:

  • погіршила відносини Китаю зі своїми головними торговими партнерами;
  • погіршила логістику (як мінімум, до Європи);
  • посилила торгову війну зі США (кількість обмежень на експорт до Китаю насамперед технологічної продукції — зростає);
  • підсвітила можливий майбутній військовий конфлікт за Тайвань;
  • відвертає від Китаю інвесторів.

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Декілька фактів:

1. Темпи зростання економіки Китаю стрімко падають (і це за офіційною статистикою, якісь якої сумнівна):

  • 2023-5,2%
  • 2024 – 4,6%
  • 2025 – 3,4%

2. Відношення боргу Китаю до ВВП зросло до рекордних 287,8% у 2023 році.

3. Фондовий ринок Китаю має серйозні проблеми:

  • він упав на 13% у 2023 році й продовжив своє падіння у 2024 на тлі невпинних продажів за кордоном, кризи нерухомості, що поглиблюється, і хиткого відновлення економіки; 
  • Китай припиняє кредитування деяких акцій для коротких продажів з понеділка, щоб підтримати фондові ринки країни, що падають;
  • стратегічним інвесторам не дозволять позичати акції протягом узгоджених періодів блокування, повідомили Шанхайська фондова біржа і Шеньчженьська фондова біржа в окремих випусках після заяви Комісії з регулювання цінних паперів Китаю;
  • регулятори Китаю просять фонди обмежити короткий продаж ф'ючерсів на фондові індекси;
  • три чверті іноземних грошей, вкладених у фондовий ринок Китаю у 2023 році, залишили країну цього року. Чисті надходження інвестицій в акції знаходиться на 8-річному мінімумі;
  • як наслідок, уряд Китаю розглядає пакет заходів на $278 млрд для порятунку фондового ринку. Попередні спроби влади відновити довіру інвесторів закінчилися невдачею і прем'єр-міністр Китаю закликає діяти рішуче.

4. Ринок будівництва (що охоплює 30% китайської економіки) здувається):

  • бульбашка житлової та комерційної нерухомості в Китаї за останні три роки здулася в півтора раза (за обсягом продажів);
  • 2024 також залишиться поганим для сектора.
  • відкрите питання, куди перекладуть китайці зекономлені коштом падіння ринку 7 трлн юанів (близько $1 трлн) – пустять у споживання чи віднесуть на депозити?
  • вартість житла в Пекіні впала на 10-30% з максимумів 2021 року, пише Financial Times з посиланням на більш ніж 20 рієлторів.
  • за даними Китайської асоціації нерухомості, минулого року близько 233 забудовників у Китаї подали заяву про банкрутство на тлі економічної кризи.

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5. Вперше з 2006 року Китай не став найбільшим експортером у США у 2023 році:

  • частка Китаю в американському імпорті знизилася з 21% у 2017 році до 14% сьогодні;
  • частка Мексики, найбільшого експортера до США 2023 року, становила 15%;
  • ймовірно, наступного року Канада обжене Китай з експорту до США.

6. Експорт із Китаю теж падає:

  • експорт у 2023 році становив $3,38 трлн, що на 4,6% менше, ніж роком раніше;
  • експорт упав уперше з 2016 року, оскільки світовий попит на товари китайського виробництва (крім автомобілів) сповільнився. Китайські чиновники вже заявили, що у 2024 році спаду буде важко позбутися.

7. Нові прямі іноземні інвестиції в Китай впали минулого року до найнижчого рівня за три роки:

  • згідно з даними, опублікованими Міністерством комерції, ПІІ у 2023 році склали 1,1 трлн юанів ($153 млрд);
  • це було на 8% менше, ніж у 2022 році, що стало найвищим показником падіння за всю історію спостережень за порівнянними даними за 2014 рік.

Що цікаво, Міністерство оголосило минулий рік "роком інвестицій у Китай" і представило 24 конкретні реформи для цього.

8. Інфляція споживчих цін у 2023 році була найслабшою за 14 років:

  • низька базова інфляція індексу споживчих цін, що зберігається, відображає зниження внутрішнього попиту через спад спаду на ринку нерухомості й стресу на ринку праці, — заявили в Goldman Sachs.

9. Індекс цін виробників упав на 2,7% у грудні порівняно з аналогічним періодом 2022 року, падаючи 15-й місяць поспіль.

2023 року індекс цін виробників впав на 0,3%.

Це явна ознака зниження ділової активності. 

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10. Індекс підприємств Китаю продовжує падати:

  • CSI 1000 є одним з найбільш широких та повних індексів китайського ринку акцій та використовується для оцінки загальної інвестиційної активності та напряму Китаю.

11. У Китаї спостерігається негативне зростання населення:

  • у 2023 році Китаї народилося 9 мільйонів дітей, що є рекордно низьким показником за історію країни, починаючи з 1949 року;
  • у 2023 році населення Китаю скоротилося на 2 мільйони осіб, і ймовірно подальше скорочення: коефіцієнт народжуваності (кількість дітей у жінки протягом життя) впав до рекордно низького рівня 1,0.

12. Moody's у грудні 2023 року змінило прогноз щодо боргу Китаю на "негативний".

13. Безробіття:

  • Китай призупинив збір даних із безробіття серед молоді (!) після рекордного рівня;
  • у червні рівень безробіття серед молоді віком від 16 до 24 років у міських районах Китаю досяг рекордного рівня, перевищивши 20%;
  • офіційні дані показали, що загальний рівень безробіття в Китаї в липні 2023 року зріс до 5,3%.

14. Ну і найсмішніше – китайських блогерів просять не критикувати економіку країни.Отже, попереду Китай чекають на непрості часи й божевільний карлик-сусід приклав до цього свою руку.

За моєю інформацією, Китай тисне на Росію для заморожування конфлікту.

Так це чи ні насправді – скоро побачимо.

А поки, спостерігаємо як повільно, скрипуча величезна шафа починає падати.

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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Економіка
Росія
Китай
Технології
безробіття
Війна з Росією
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