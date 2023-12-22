Про добрі й погані новини наступного року
Нас вперше протиставили разом з Ізраїлем – осі зла: Росії, Ірану, Китаю та Північної Кореї
З поганих новин
— Підтримка Заходу на жаль падатиме. Чим далі, тим більше маємо розраховувати на себе.
— Наступний рік – більш ніж у 40 країнах вибори. Ми не перший пріоритет.
— У тому числі вибори у США. Трамп має шанси й він свою позицію вже показав. Вона не проукраїнська.
— Світ готується до великої війни 2027 року, і вже відчуває дефіцит озброєнь та боєприпасів для цього.
— У поточній війні і Україна, і Росія не самостійні, а пішаки у великій шаховій грі (термінологія Бжезинського).
— Початок війни в Ізраїлі показав, що ресурси обмежені та боєприпаси, призначені для України, були відправлені до Ізраїлю.
— Зростає ймовірність нових конфліктів: Ізраїль — Іран; Туреччина — Греція; Кавказ (Вірменія — Азербайджан); Індія — Пакистан. Кожен із них знижує підтримку Україні.
— Зростає втома від війни не лише у світі, а й у нас.
— Наша економіка показує незначні ознаки зростання, але вони надто малі, щоб надолужити втрачене, щоб бути самодостатніми та щоб самим фінансувати війну.
— Ми все більше залежимо від західної допомоги та МВФ, а наш держборг дедалі ближче до річного обсягу створюваного ВВП.
— Наступного року з ймовірністю, близькою до 90%, нас змусять заморозити конфлікт...
— І в нас (в України) досі немає свого амбітного плану майбутнього... навіть менш амбітного плану "б" на такий випадок...
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Тепер до добрих новин
— Головна — ми потрібні Америці (!).
Цитата Байдена: "Успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нацбезпеки США".
Нас вперше протиставили разом з Ізраїлем — осі зла: Росії, Ірану, Китаю та Північної Кореї.
І це дуже гарна новина. Ми сьогодні є частиною національних інтересів США.
Такий же інтерес, як Південна Корея в Азії, Ізраїль на Близькому Сході (ці країни-союзники США за межами НАТО).
— Друга гарна новина. За наявності свого амбітного плану на нас може чекати доля Південної Кореї — успішна квітуча сильна країна. Але цей план можливий як частина великої американської гри (хай навіть шахової).
— І, нагадаю, у шахах пішак може стати Ферзем, але... треба попрацювати.
— До добрих новин віднесу згуртованість та єдність української нації, якої не було ніколи в нашій історії.
— Попри потенційну "заморозку" конфлікту, це також дасть Україні час для перезавантаження економіки, оборонного комплексу.
— "Зупинка" війни відчинить двері для сотень мільярдів доларів для відновлення інфраструктури та відновлення економіки.
— Досвід наслідків інших воєнних конфліктів показує, що Україна має шанс списати не менше 50% державного боргу і реструктуризувати те, що залишилося на вигідних умовах.
— Зруйнована економіка дасть чудові умови для зниження податкового та адміністративного навантаження та створить додаткові стимули для інвестицій у країну.
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— Ключовими драйверами зростання економіки будуть — екосистема ОПК та інновації світового рівня, що там створюються, будівництво, інфраструктурні проєкти, створення нових машинобудівних виробництв, енергетичні проєкти, вільні економічні зони в депресивних регіонах, IT, у тому числі продуктовий, ну і звичайно, напівпровідники.
— Війна показала нам усім, наскільки важливо думати про майбутнє і про те, як правильно формувати політичні еліти. Це стане розквітом справжнього проукраїнського парламентаризму.
На завершення нагадаю, що будь-яка криза — це не тільки втрати та біль, це ще й можливості.
І вони наче відкриваються перед Україною!
Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future
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