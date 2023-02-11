Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Про яку Україну я мрію
OPINION

Про яку Україну я мрію

Анатолій Амелін
11 лютого, 2023 субота
08:06
Погляд Анатолій Амелін

Ці всі трансформації, звичайно, не відбудуться в один день, але довга дорога починається з першого кроку

Мрію після війни жити у Новій Україні.

Такий собі "Україні 2.0".

Країні, де ми, українці, дружно живемо разом розвиваючи наш спільний дім — Україну!

Де безпека є зразком для інших.

Кордони та небо під контролем, а наш ВПК не тільки забезпечує і Світ найсучаснішими оборонними системами, а і є цілою екосистемою!

Екосистемою інновацій, що об'єднує науку, інновації, освіту, технології подвійного призначення, сучасні типи озброєнь та стартапи, які прагнуть стати єдинорогами!

Україна 2.0 – це новий приклад державності, побудованого за корпоративною моделлю.

Де кожен українець (громадянин) володіє безпосередньо 1/40-мільйонною частиною активів країни (якщо нас 40 млн).

Через свою програму "Дія" ми бачимо, як змінюється наше спільне багатство, як ефективно управляється.

Через Дію ми обираємо своїх представників депутатів, відстежуємо виконання ними передвиборчих обіцянок та поставлених нами завдань, а також позбавляємо мандата.

Наші представники-депутати – наймають менеджмент країни на чолі з прем'єр-міністром, який сам формує собі команду.

Ця команда традиційно формується для виконання довгострокової української стратегії та працює як єдиний організм, роблячи українців все більш заможними!

Читайте також: Найкрутіші українські розробки, які змінять перебіг війни

За різними оцінками, наші спільні активи сьогодні становлять від $3 до $5 трлн за своєю вартістю.

Або $75-$120 тис. дол. на одного громадянина. Але що ми с того мали раніше?

В майбутньому тими активами керують не чиновники, ні, а професійні управителі.

Як у класичних інвестиційних фондах:

- одна команда – лісовим господарством;

- друга — водними ресурсами;

- третя — надрами;

- четверта — держактивами (підприємства критичної інфраструктури та національної безпеки);

- п'ята — транспортною інфраструктурою;

- шоста — енергетичною інфраструктурою.

Тільки уявіть результати такого управління? Коли завдання не в кишеню собі щось накроїти, а примножити задля людей!

Якщо припустити скромну дохідність хоча б 1,5% річних, то щороку такий фонд може акумулювати до $45-$75 млрд доходу у вигляді грошового потоку та приросту вартості активів.

А це вже більше за річний бюджет України.

Державний апарат повністю трансформований і виконує виключно суспільно важливі функції:

- безпека громадян (в Україні й не тільки);

- регулювання;

- підтримка та розвиток підприємництва;

- просування українських інтересів на зовнішніх ринках;

- розвиток базової інфраструктури (транспортної, енергетичної, цифрової);

- арбітраж;

- захист нужденних.

Ми забули про мільйони бюджетників-нахлібників, що паразитують на наших податках (бюджеті).

У держсекторі працюють професіонали із зарплатою вищою за ринкову.

Але держслужбовців у рази менше.

Весь держсервіс цифровізований та персональний контакт із чиновником виключено.

Як і будь-які можливості для корупції.

Ліцензії та дозволи видаються протягом кількох годин онлайн.

Податкова звітність також подається автоматично та онлайн, автоматично перевіряється та не створює проблем.

Та й сама податкова система така, що сплачувати податки вигідніше, ніж ховатись і не сплачувати.

Все автоматизовано та забирає мінімум часу. Україна посіла 1-е місце в Європі за простотою та швидкістю сплати податків.

Якщо відштовхуватися від того, що громадянин – головний бенефіціар держави та державного сервісу – то він і головний платник.

Як найманий співробітник.

Як власник бізнесу.

Або як споживач.

Читайте також: Чому бідні? Тому, що дурні!

І українську податкову систему визнано найпрогресивнішою у світі. Ви вже про неї знаєте: 10-10-10.

1. 10% - податок на виведений капітал замість прибутку. Якщо прибуток реінвестуєш — податки не платиш

2. 10% - податок з доходів. Чи то зарплата, чи то прибуток приватного підприємця, чи то дивіденди (як у пункті вище).

3. 10% - податок на роздрібні продажі замість ПДВ. Немає ПДВ – немає схем, скруток, відволікання грошей у бізнесу та корупції. Є лише податок у роздробі. Купив товар — автоматично податок стягується та перераховується до казначейства.

Проста зрозуміла некорупційна система, яка зробила Україну магнітом для світового капіталу.

Прості податки, мінімум регулювання, нуль корупції, освічена нація з територією у центрі Європи – це просто рай для промислових інвесторів).

Але це не все.

Читайте також: Хто головні вигодонабувачі від "довгої" війни в Україні?

Зруйнована після війни України потребує сотні мільярдів інвестицій. І ми їх одержуємо.

Гарантію безпеки інвестори мають не лише завдяки сильній українській армії та ВПК, а й турботою з боку держави, яка виявилася у вигляді:

- страхування військових ризиків від держави;

– британського права, яке почало працювати в Україні для всіх інвесторів у спеціальній економічній зоні Київ Сіті;

- ефективної та вигідної податкової системи;

- ринку капіталу, що показує найвище зростання в Європі.

Багато тут допомогло створення спеціальної економічної зони Київ Сіті, в якій створені спеціальні умови для інвесторів:

- британське право (у тому числі у спорах із державою);

- міжнародні біржі;

- спеціальне регулювання.

Київ Сіті розташувався у Києві у старій промзоні на Видубичах, і представляє класичний діловий район успішної держави.

Хмарочоси, парки, безліч офісів фінансових інституцій і можливість залучити капітал навіть невеликим компаніям.

Важливу роль у запуску ринку капіталу відіграла пенсійна реформа, активи, акумульовані українськими приватними пенсійними фондами, шукали інструменти для інвестування та знайшли їх у Київ Сіті.

Стару пенсійну систему скасовано.

Громадяни мають персональні накопичувальні пенсійні рахунки, які гарантують їм безбідну старість.

Тим же, хто з якихось причин не зміг накопичити приватну пенсію, держава, в рамках громадського договору громадян, надає соціальні гарантії.

Джерело соціальних гарантій – прибуток Фонду Національного Добробуту.

При цьому у структурі видатків фонду соціальні гарантії займають незначну частину.

Активи фонду впевнено зростають та інвестуються на благо українського суспільства.

- Створюється сучасна транспортна, цифрова інфраструктура.

- Фінансуються перспективні наукові та інноваційні проєкти.

- Фінансується будівництво нових енергоефективних українських міст.

- Фінансуються частина державного замовлення, пов'язаного з національною безпекою, експансією української економіки на зовнішні ринки.

Крім інвестицій у плани уряду входить збільшити частку витрат держави, що фінансується за рахунок Фонду, тим самим ще більше знизивши податки українцям.

Цілком можливо повністю відмовитись від податків, якщо наші спільні активи будуть ефективно працювати.

Такий собі величезний інвестфонд яким володіють всі українці!

Я мрію про те, що Україна стане меккою для підприємців та великого міжнародного капіталу.

Наші менеджери з уряду створили десятки міжнародних спільних проєктів з найсильнішими країнами світу.

Україна сьогодні не жертва війни, а надійний відповідальний партнер, що допомагає:

⁃ як центр світової продовольчої безпеки;

⁃ як центр безпеки Європи та виробник найсучаснішої зброї, дронів, роботів, літаків і космічних апаратів;

⁃ як європейський енергетичний хаб;

⁃ як регіональний логістичний та виробничий хаб;

⁃ як центр кібербезпеки регіону;

⁃ як центр Hi-Tech інновацій;

- як центр критичних матеріалів та технологій.

Країна з цінностями свободи, прекрасним кліматом, відсутністю сейсмічних ризиків, ефективною системою безпеки, гарною природою та чистою екологією просто має стати меккою для креативних людей з усього світу! (а інших нам навіщо пускати?).

Ці всі трансформації, звичайно, не відбудуться в один день, але довга дорога починається з першого кроку.

І ми разом можемо його почати робити, мріючи про повоєнну Україну.

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Економіка
Україна
екологія
податки
бізнес
пенсіонери
Перемога України
Читайте також:
окупанти орки
10 лютого, 2023 п'ятниця
Британська розвідка: Росія має тактичні успіхи у двох ключових ділянках фронту
втрати окупантів
10 лютого, 2023 п'ятниця
РФ намагається приховати масштабні втрати техніки на війні, - ISW
10 лютого, 2023 п'ятниця
Дорогою до України Зеленський зустрівся з Дудою у Польщі: говорили про майбутній саміт НАТО й військову підтримку
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.19
  • EUR
    Купівля 41.86
    Продаж 42.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
11 лютого
08:49
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 лютого: скільки просять за євро та долар на чорному ринку
08:33
Андрій Лунін (праворуч)
"Реал" - "Аль-Хіляль": де та коли дивитися фінал клубного чемпіонату світу
08:27
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
За добу ЗСУ ліквідували 1140 росіян, 61 крилату ракету, 27 БПЛА та 9 танків
08:09
дрон Shahed-136
Уночі РФ атакувала Дніпропетровщину: в Криворізькому та Нікопольському районах є влучання в енергетичні об'єкти
07:48
вибух
У Великій Британії вибухнула бомба часів Другої світової війни
07:20
окупанти орки
Генштаб: За добу росіяни здійснили пуски 106 ракет по Україні
06:50
Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому
Білий дім: Кожна країна може приймати суверенні рішення щодо передачі літаків Україні
06:25
МіГ-29
Словаччина розпочне переговори про надання Україні винищувачів МіГ-29
05:59
НАТО
В ISW не вірять у ескалацію між РФ та НАТО через ракети над Румунією
05:36
знищена російська техніка
Невдачі під Вугледаром свідчать про погану підготовку мобілізованих та інституційні проблеми армії РФ, – ISW
05:12
"Шпигунська куля" над США
США наклали санкції на компанії з Китаю через "шпигунську кулю"
04:44
Пригожин пояснює чому вагнерівці не можуть взяти Бахмут
"Потрібно 1,5-2 роки":Пригожин не вірить що РФ зможе швидко "закрити "ДНР" та "ЛНР"
04:16
Олаф Шольц
До кінця березня 80 танків Leopard 2 для України мають бути готовими, - Шольц
03:59
У Туреччині затримали керівника будівельної компанії
У Туреччині затримали керівника компанії, будинки якої миттєво розсипались під час землетрусу
03:31
Аргентина та Колумбія виступили з ініціативою припинення вогню в Україні
03:04
ракета
США відреагували на інформацію про проліт ракет РФ над територією НАТО
02:36
У Білорусі засудили рейкових партизан
Двох "рейкових партизанів" у Білорусі засудили до 22 років ув'язнення
02:10
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
США відмовились від пропозиції Бразилії обговорювати мир в Україні без України
01:44
росія хакер
У Держдумі РФ пропонують легалізувати хакерів, які працюють на користь Кремля
01:16
Оновлено
Володимир Зеленський
Проти участі атлетів з РФ та Білорусі на Олімпіаду об'єднались 35 країн
00:56
Хмельницька АЕС
Через російський обстріл 10 лютого зупинився один з блоків реактора на Хмельницькій АЕС
00:49
Музей Метрополітен
Музей Метрополітен у США визнав ще двох художників українцями
00:39
Оновлено
Іранські дрони, БПЛА
Вечірня атака дронів: на півдні ППО збила 11 "шахедів" за три години
00:13
Федоров зустрівся з представницею USAID та послом США в Україні
USAID виділяє $60 млн на посилення кібербезпеки України
00:00
Віктор Циганков, Жирона, Ла Ліга чемпіонат Іспанії
"Жирона" Циганкова несподівано програла "Кадісу" у Ла Лізі
2023, п'ятниця
10 лютого
23:37
церква перехід на новий стиль
Ієрархів Польської автокефальної православної церкви закликали засудити російські злочини й визнати ПЦУ канонічною – відкритий лист
23:33
путін
Україна має перемогти до того, як Путін зрозуміє, що він програв, - політичний діяч Рашкін
23:27
Паспорт рф
У Мелітополі українці знайшли спосіб ігнорувати паспортизацію РФ, - Центр нацспротиву
23:16
Ексклюзив
Президент України Володимир Зеленський на саміті європейських лідерів у Брюсселі
Успішні переговори про вступ до ЄС ми зможемо вести тільки після судової реформи, - експерт-міжнародник Краєв
23:10
Аналітика
Сергій Згурець
Теорія російського наступу. Акт агресії РФ проти НАТО: військові підсумки тижня
22:57
танк Leopard 2
Нідерланди заявили, що орендовані в Німеччини й модернізовані танки Leopard 2 не поїдуть до України
22:46
Маргарита Сімоньян
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 лютого
22:43
G7
Посли G7 закликали український парламент відновити електронне декларування
22:26
США
США збили у своєму повітряному просторі невідомий об’єкт над Аляскою, – Білий дім
22:18
Каміль Бортнічук
Міністр спорту Польщі запропонував створити "збірну біженців" і допустити росіян та білорусів на Олімпіаду
22:16
зруйнований міст
Агентство відновлення отримає $25 млн на відбудову інфраструктури в рамках проєкту RELINC
22:13
Від Ужгорода до Краматорська: Укрзалізниця вдруге запускає Поїзд єднання
22:08
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія завдає ударів по Україні та нарощує наступ, а Молдова викликає російського посла через проліт ракети над її територією. Світові ЗМІ про Україну 10 лютого
21:55
Обстріли Сумщини: зафіксували понад 100 прильотів за день, пошкоджено приватні будинки
21:42
світло
У Харкові протягом 11-12 лютого діятиме спеціальний графік відключень електроенергії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV