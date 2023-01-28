Трохи теорії змови на ніч.

Знаєте хто головні вигодонабувачі від "довгої" війни в Україні?

Пам'ятаєте такі цитати?

- "Війна — це продовження політика іншими знаряддями" (Клаузевіц)

- "Політика — це концентрований вираз економіки." (Ленін)

Так ось.

Як "параноїк" зі стажем, люблю ще одну цитату: "Vide quis proderit" (лат.) - "Шукай, кому вигідно".

І вигодонабувачів стає дедалі більше.

Пройдуся основними:

1. США

Не поспішайте кидати каміння, а подивіться в історію.

Хто отримав найбільшу кількість вигод після Другої світової війни?

- Зростання економіки США було найбільшим за всю історію - 18%

- США отримали контроль над більшою частиною світу, завантажили свою економіку замовленнями для відновлення зруйнованих країн, зробили долар світовою валютою.

Довга війна сьогодні – це ренесанс американського ВПК.

Довга війна та санкції проти Росії — це зростання частки американської енергетики на європейському та світовому ринку

Довга війна — це остаточне виснаження Росії та шлях до перезавантаження її політичних еліт.

Довга війна це інструмент усунення незручного європейського недосуб'єкта

Україна ж тут, після довгої війни, буде повністю залежати від зовнішньої допомоги й зможе влитися в групу країн, що входять в інтереси англосаксів у своєму регіоні — як Тайвань, Південна Корея, Ізраїль, Польща, до якої в Європі може бути додано Україну.

Україна — це й перспективний енергетичний хаб Європи, логістичний хаб, що контролює частину європейських коридорів, учасник проєкту світової продовольчої безпеки та центр мілітарної безпеки Європи з сильним ВПК

При чому Україна — це й перспективний енергетичний хаб Європи, логістичний хаб, що контролює частину європейських коридорів, учасник проєкту світової продовольчої безпеки та центр мілітарної безпеки Європи з сильним ВПК.

У майбутньому, Україна — член команди американців, який контролює розпад орди.

США вже отримали реанімоване НАТО і зростання оборонних замовлень для переозброєння армій світу.

Україна стала ідеальним полігоном випробувань нових типів озброєнь, нових тактичних ходів, засобів зв'язку, ІПСО...

Швидка війна, на жаль, ці "плюшки" не дасть реалізувати.

2. Китай

Китай завжди був стратегом та реалізовував довгі проєкти для своєї вигоди.

Китай не надав допомоги своєму союзнику-невдасі Росії, але Китай не засудив агресію і не допомагає Україні...

Китай причаївся, як хижак, і чекає на свій момент для отримання вигод.

Китайські військові уважно стежать за військовими діями здалеку, готуючись до свого бліцкригу в Тайвані

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Ослаблена Росія рано чи пізно приповзе до Китаю на колінах і в руках Китаю виявляться і російські природні ресурси (критичні матеріали, енергетика, чорноземи) і російські військові технології, необхідні Китаю, і нові військові плацдарми.

Питання інтеграції східної частини Росії до Китаю — питання часу. і Китай нікуди не поспішає

Щобільше, китайські військові уважно стежать за військовими діями здалеку, готуючись до свого бліцкригу в Тайвані.

3. Німеччина

Німці завжди відкрито чи приховано не любили англосаксів.

Росія ж для них завжди була геополітичним та економічним союзником. Це і ринок збуту та сировина та союзник у переділі Світу.

Вторгнення Росії в Україну поставило німців у незручне становище.

Начебто це суперечить "європейським цінностям", але як же гроші та світове панування?

Загалом, німці знайшли й тут свої вигоди.

Вже готують свої варіанти "плану маршала", реалізація якого дозволить завантажити своїх німецьких виробників.

Європа потребує 14 млн трудових мігрантів, які критично потрібні для збереження економічного зростання старіючої Європи. І довга війна в Україні – ідеальна можливість заповнити дефіцит трудових ресурсів

Плюс, Європа потребує 14 млн трудових мігрантів, які критично потрібні для збереження економічного зростання старіючої Європи.

І довга війна в Україні – ідеальна можливість заповнити дефіцит трудових ресурсів.

І це одна із причин, чому німцям не вигідно давати Україні свої танки.

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Можу продовжити список вигодонабувачів.

- Тут і Туреччина з її особливою роллю перемовника та торговця зерном.

- І Індія, що купує з величезним дисконтом російську нафту.

- Іран, який отримав ядерні технології та сучасні літаки.

- Венесуелла, якій дозволили продавати нафту...

Важливо пам'ятати, що війна для когось — велика трагедія, а для когось — нові капітали та можливості.

Цей текст не для того, щоб нагнітати паніку, а для того, щоб ми самі вчилися будувати своє майбутнє і визначати його і майбутнє своїх сусідів.

Ми маємо шанс стати європейським економічним тигром. Таким собі Ізраїлем та Південною Кореєю Європи. Але для цього потрібно мати власний план

Україна теж матиме свої вигоди.

Так, ми закінчимо війну і переможемо, але отримаємо зруйновану економіку, величезні борги й такого ж дикого сусіда за парканом.

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Але ми маємо шанс стати європейським економічним тигром. Таким собі Ізраїлем та Південною Кореєю Європи.

Але для цього потрібно мати власний план.

Довгий план.

Чи є він?

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

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