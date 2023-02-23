Наприкінці 2022 року UIF презентував сценарії післявоєнної України. І сьогодні почав реалізовуватися один із них!

На двох розтяжках:

1. "Україна суб'єкт" - "Україна не суб'єкт".

2. "Стабільний Світ" - "Світ у хаосі та зростання регіоналізації".

Було побудовано 4 сценарії:

1. "Україна — Жертва" (перемагаємо у війні, але програємо суб'єктність, стаючи ресурсом для глобальних гравців).

2. "Україна — Чорнобиль" (перемагаємо у війні, але програємо суб'єктність не маючи свого плану, звалюємося у внутрішні чвари, втрачаємо економіку, громадян і стаємо ресурсом для всіх сусідів).

3. "Україна — Медоїд" (перемагаємо у війні, набуваємо суб'єктності, розвиваючи свій проєкт "Україна 2.0", і у світі, звалюємося в хаос, стаємо сильним регіональним гравцем).

4. "Україна — Гравець" (перемагаємо у війні, набуваємо суб'єктності й у світі, де стабільні глобальні суб'єкти, ми стаємо частиною великої американської гри як повноправний гравець).

Читайте також: Хто головні вигодонабувачі від "довгої" війни в Україні?

Відразу скажу, їх може бути й більше, майбутнє багатоваріантне та нелінійне.

Сценарієві Гравець давали у прогнозі ймовірність всього "15%". Візит Байдена до Києва щонайменше вдвічі підвищив ймовірність саме цього сценарію

Так от, сценарієві Гравець давали у прогнозі ймовірність всього "15%".

Візит Байдена до Києва щонайменше вдвічі підвищив ймовірність саме цього сценарію.

Що це означає?

Це означає, що, якщо ми не будемо дурнями, то наша країна має 100% гарантію швидкої перемоги (вже цього року).

А також те, що у нас створюються величезні можливості для процвітання України.

Щодо гарантій безпеки, нагадаю, що на НАТО світ клином не зійшовся.

Є ще статус основного союзника, який не входить до НАТО.

Такий статус мають 18 країн, включаючи Ізраїль, Японію, Кувейт, Нову Зеландію, Катар, Південну Корею.

+ Тайвань.

Ті країни, які змогли ефективно вписатися в Американський проєкт, змогли досягти не лише безпеки, а й процвітання.

Читайте також: Найкрутіші українські розробки, які змінять перебіг війни

З рейтингу країн з ВВП на душу населення:

- Катар – 1-е місце;

- Кувейт – 8-е місце;

- Бахрейн – 23-е місце;

- Австралія – 21-е місце;

- Японія – 28-е місце;

- Нова Зеландія – 32-е місце;

- Південна Корея – 36-е місце.

Україна, для порівняння, до кінця 2021 року посідала лише 112 місце.

Я не раз писав про роль США у процвітанні Південної Кореї, Японії, Ізраїлю.

Такі ж можливості можуть відкритись і перед Україною.

Але можуть і не розкритись.

Попереду дуже багато роботи.

США ставляться до нас із величезною недовірою. До рук нам ніхто $700 млрд доларів на відновлення країни не дасть. Як і черги інвесторів ми не бачимо...

США ставляться до нас із величезною недовірою.

До рук нам ніхто $700 млрд доларів на відновлення країни не дасть.

Як і черги інвесторів ми не бачимо...

Читайте також: Про яку Україну я мрію

Для реалізації сценарію Гравець нам потрібний:

1. Набути суб'єктність. І створити свій амбітний план „Україна 2.0”.

План, який визначає роль та місце України в американській грі на глобальній карті.

2. Перезавантажити неефективні українські державні інститути, які дісталися нам від СРСР.

3. Оновити весь державний апарат. Йдеться не лише про нових людей, а й про зміну бізнес-процесів, які не передбачають корупції.

4. Перезавантажити судову систему (тут дуже доречним є і початок застосування в Україні британського права, як ми пропонували за Арабським та Казахським зразком).

5. Нульова толерантність до корупції та обов'язковість еліт, де слова не розходяться зі справами.

І лише в цьому випадку сценарій "Гравець" буде реалізовано.

А найкращий сценарій для нас – "Україна — Медоїд" залишиться на десерт. Але я вам цього не говорив;).

Джерело

Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.