Гравець чи Медоїд. Сценарії для України
Якщо ми не будемо дурнями, то наша країна має 100% гарантію швидкої перемоги (вже цього року)
Наприкінці 2022 року UIF презентував сценарії післявоєнної України. І сьогодні почав реалізовуватися один із них!
На двох розтяжках:
1. "Україна суб'єкт" - "Україна не суб'єкт".
2. "Стабільний Світ" - "Світ у хаосі та зростання регіоналізації".
Було побудовано 4 сценарії:
1. "Україна — Жертва" (перемагаємо у війні, але програємо суб'єктність, стаючи ресурсом для глобальних гравців).
2. "Україна — Чорнобиль" (перемагаємо у війні, але програємо суб'єктність не маючи свого плану, звалюємося у внутрішні чвари, втрачаємо економіку, громадян і стаємо ресурсом для всіх сусідів).
3. "Україна — Медоїд" (перемагаємо у війні, набуваємо суб'єктності, розвиваючи свій проєкт "Україна 2.0", і у світі, звалюємося в хаос, стаємо сильним регіональним гравцем).
4. "Україна — Гравець" (перемагаємо у війні, набуваємо суб'єктності й у світі, де стабільні глобальні суб'єкти, ми стаємо частиною великої американської гри як повноправний гравець).
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Відразу скажу, їх може бути й більше, майбутнє багатоваріантне та нелінійне.
Сценарієві Гравець давали у прогнозі ймовірність всього "15%". Візит Байдена до Києва щонайменше вдвічі підвищив ймовірність саме цього сценарію
Так от, сценарієві Гравець давали у прогнозі ймовірність всього "15%".
Візит Байдена до Києва щонайменше вдвічі підвищив ймовірність саме цього сценарію.
Що це означає?
Це означає, що, якщо ми не будемо дурнями, то наша країна має 100% гарантію швидкої перемоги (вже цього року).
А також те, що у нас створюються величезні можливості для процвітання України.
Щодо гарантій безпеки, нагадаю, що на НАТО світ клином не зійшовся.
Є ще статус основного союзника, який не входить до НАТО.
Такий статус мають 18 країн, включаючи Ізраїль, Японію, Кувейт, Нову Зеландію, Катар, Південну Корею.
+ Тайвань.
Ті країни, які змогли ефективно вписатися в Американський проєкт, змогли досягти не лише безпеки, а й процвітання.
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З рейтингу країн з ВВП на душу населення:
- Катар – 1-е місце;
- Кувейт – 8-е місце;
- Бахрейн – 23-е місце;
- Австралія – 21-е місце;
- Японія – 28-е місце;
- Нова Зеландія – 32-е місце;
- Південна Корея – 36-е місце.
Україна, для порівняння, до кінця 2021 року посідала лише 112 місце.
Я не раз писав про роль США у процвітанні Південної Кореї, Японії, Ізраїлю.
Такі ж можливості можуть відкритись і перед Україною.
Але можуть і не розкритись.
Попереду дуже багато роботи.
США ставляться до нас із величезною недовірою. До рук нам ніхто $700 млрд доларів на відновлення країни не дасть. Як і черги інвесторів ми не бачимо...
США ставляться до нас із величезною недовірою.
До рук нам ніхто $700 млрд доларів на відновлення країни не дасть.
Як і черги інвесторів ми не бачимо...
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Для реалізації сценарію Гравець нам потрібний:
1. Набути суб'єктність. І створити свій амбітний план „Україна 2.0”.
План, який визначає роль та місце України в американській грі на глобальній карті.
2. Перезавантажити неефективні українські державні інститути, які дісталися нам від СРСР.
3. Оновити весь державний апарат. Йдеться не лише про нових людей, а й про зміну бізнес-процесів, які не передбачають корупції.
4. Перезавантажити судову систему (тут дуже доречним є і початок застосування в Україні британського права, як ми пропонували за Арабським та Казахським зразком).
5. Нульова толерантність до корупції та обов'язковість еліт, де слова не розходяться зі справами.
І лише в цьому випадку сценарій "Гравець" буде реалізовано.
А найкращий сценарій для нас – "Україна — Медоїд" залишиться на десерт. Але я вам цього не говорив;).
Про автора. Анатолій Амелін, співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future
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