У Повітряних силах назвали засоби, які їм потрібні, щоб вражати ворожі цілі, у тому числі літаки Су-25
Знищення російського літака Су-25 у Донецькій області українськими захисниками стало черговим свідченням, що ЗСУ потрібні відповідні засоби, щоб вражати такі цілі
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
Він підкреслив, що цей літак збив підрозділ Сухопутних військ ЗСУ.
"Як ви знаєте, у Сухопутних військах теж є системи ППО. Зокрема, ми бачимо роботу малого і середнього радіуса ППО, які можуть справлятися, зокрема, з літаками, і є вкрай важливими", - сказав він.
За словами Євлаша, це збиття стало черговим свідченням, що ЗСУ потрібні відповідні засоби, щоб вражати такі цілі.
"ЗСУ потрібні переносні ЗРК, які можуть боротися як з низьколітаючими цілями, так і з безпілотниками, яких досить багато. І звісно, більш серйозні комплекси, не тільки західні, а, наприклад БУКи, які можуть ефективно протистояти російським гелікоптерам та штурмовикам, в тому числі Су-25", - розповів речник.
- У суботу, 4 травня, українські захисники знищили російський Су-25 у Донецькій області.
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