У Повітряних силах назвали засоби, які їм потрібні, щоб вражати ворожі цілі, у тому числі літаки Су-25

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що цей літак збив підрозділ Сухопутних військ ЗСУ.

"Як ви знаєте, у Сухопутних військах теж є системи ППО. Зокрема, ми бачимо роботу малого і середнього радіуса ППО, які можуть справлятися, зокрема, з літаками, і є вкрай важливими", - сказав він.

За словами Євлаша, це збиття стало черговим свідченням, що ЗСУ потрібні відповідні засоби, щоб вражати такі цілі.

"ЗСУ потрібні переносні ЗРК, які можуть боротися як з низьколітаючими цілями, так і з безпілотниками, яких досить багато. І звісно, більш серйозні комплекси, не тільки західні, а, наприклад БУКи, які можуть ефективно протистояти російським гелікоптерам та штурмовикам, в тому числі Су-25", - розповів речник.