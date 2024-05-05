Росіяни активізували штурми напередодні Великодня, щоб здобути чергових "перемог" до свят, - ЗСУ
На півдні України російська армія активізувала штурми: переважно атакують в районі Роботиного Запорізької області, Кринок та острова Нестрига
Про це повідомив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
За його словами, на південному напрямку ситуація відносно стабільна, проте вчора, 4 травня, була помітна більша кількість спроб штурмів - 19.
"Зазвичай цей показник трошки нижчій. Ймовірно, окупанти напередодні Великодня вирішили так само здобути чергових "перемог" до свят. Але всі вони були зупинені, ворог з втратами відійшов. Але, все-таки, така активність була помітна", - зазначив речник.
За його словами, зранку 5 травня вже відбулось шість спроб штурмів.
Плетенчук зауважив, що здебільшого вороги штурмують Херсонський напрямок, зокрема Кринки, де ворог намагається безуспішно вибити українських морпіхів та Роботине Запорізької області, де росіяни також докладають зусиль, щоб витіснити підрозділи ЗСУ з позицій.
Також, за словами Плетенчука, кілька спроб штурмів було і в районі острова Нестрига.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень. Найбільше російські окупанти намагалися атакувати на Авдіївському та Новопавлівському напрямках, але ЗСУ вдалося ліквідувати ще 860 військових РФ.
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