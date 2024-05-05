"Ми будемо підтримувати Україну скільки буде потрібно": Шольц привітав православних із Великоднем

Про це він написав у Х.

"У сьогоднішній православний Великдень ми особливо думаємо про багатьох православних християн в Україні, які не можуть відсвяткувати це свято в колі сім’ї та мирно. Ясно одне: ми будемо підтримувати Україну – скільки буде потрібно", - наголосив Шольц.

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