Чи має Україна засоби, щоб дістати до мису Чауда в Криму: відповідь Повітряних сил

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

На питання про те, чи має Україна засоби для того, щоб дістати до мису Чауда в Криму, він підкреслив: "Це секретна інформація".

За його словами, росіяни мають декілька місць запусків "шахедів": Курська та Білгородська області, а також мис Чауда в Криму. Євлаш зауважив, що окупанти чергують місця пусків, щоб заплутати українську протиповітряну оборону.

Речник пояснив, що безпілотники можуть міняти маршрути всередині країни.

"Наприклад, зустрітися, потім розділитися, потім, наприклад, облетіти якесь місто і намагатися заходити на ціль. Тобто вони програмовані, росіяни, які запускають ці дрони, аналізують маршрути та продумують нові якісь ділянки, де вони ще не запускали, чи аналізують попередню якусь інформацію для того, щоб застосовувати ці дрони надалі", - розповів Євлаш.