Іспанський міністр звинуватив президента Аргентини Мілея у вживанні наркотиків: сторони обмінялись гострими заявами
Мадрид і Буенос-Айрес обмінялися рішучими коментарями після того, як міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив, що президент Аргентини Хав'єр Мілея вживав наркотики
Про це повідомляє Reuters.
Пуенте під час панельної дискусії в Саламанці припустив, що Мілей вживав "речовини" під час торішньої виборчої кампанії.
Офіс Мілея опублікував заяву, засуджуючи зауваження, а також критикуючи прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.
Він звинуватив Санчеса в тому, що він "ставить під загрозу іспанських жінок, дозволяючи нелегальну імміграцію, і підриває цілісність Іспанії, укладаючи угоди з сепаратистами, а його ліва політика принесла смерть і бідність".
Це викликало докір з боку МЗС Іспанії, яке заявило, що слова, використані в заяві Аргентини, "не відповідають відносинам між двома братськими країнами та народами".
Зазначається, що після обрання Мілея, правого популіста, який став президентом у грудні, відносини між Аргентиною та Іспанією, якими керує ліва коаліція на чолі з Соціалістичною партією Санчеса, значно охолодилися.
Мілей публічно підтримав ультраправу іспанську антиміграційну партію Vox.
- Аргентинського президента Хав'єра Мілея звинуватили в лицемірстві після того, як він підвищив собі заробітну плату на 48%, водночас приймаючи пакет заходів жорсткої економії.
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