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Президент Аргентини Мілей підвищив собі зарплатню на 48%, його звинуватили у "брехні усім аргентинцям"

12 березня, 2024 вiвторок
15:59
Світ на фото: Хав'єр Мілей

Аргентинського президента Хав'єра Мілея звинуватили в лицемірстві після того, як він підвищив собі заробітну плату на 48%, водночас приймаючи пакет заходів жорсткої економії

Про це повідомляє The Telegraph.

Згідно з повідомленням опозиційної конгресвумен Вікторії Толоса, 29 лютого Мілей потайки підписав це підвищення для себе та свого кабінету міністрів. Вона звинуватила президента у "брехні всім аргентинцям".

У відповідь президент скасував це підвищення і заявив, що воно стало наслідком системи оплати праці, запровадженої його попередницею Крістіною Фернандес де Кіршнер у 2010 році.

"Кожного дня ми відкриваємо для себе новий закон, який вигідний політикам і шкодить аргентинцям", - пояснив Мілей, пообіцявши, що він запровадить новий метод визначення заробітної плати президента і міністрів.
 
Як зазначили у виданні, з моменту приходу до влади Мілея у грудні минулого року, аргентинський песо був знецінений удвічі, рівень бідності підскочив з 40% до 60%, а інфляція перевищила позначку у 250%.

Попри це, президент закликав аргентинців терпіти біль, пообіцявши їм, що це єдиний шлях до майбутнього процвітання.

  • Нагадаємо, 10 грудня економіст-лібертаріанець Хав'єр Мілей склав присягу президента Аргентини.
Теги:
Суспільство
Економіка
Аргентина
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