Президент Аргентини Мілей підвищив собі зарплатню на 48%, його звинуватили у "брехні усім аргентинцям"
Аргентинського президента Хав'єра Мілея звинуватили в лицемірстві після того, як він підвищив собі заробітну плату на 48%, водночас приймаючи пакет заходів жорсткої економії
Про це повідомляє The Telegraph.
Згідно з повідомленням опозиційної конгресвумен Вікторії Толоса, 29 лютого Мілей потайки підписав це підвищення для себе та свого кабінету міністрів. Вона звинуватила президента у "брехні всім аргентинцям".
У відповідь президент скасував це підвищення і заявив, що воно стало наслідком системи оплати праці, запровадженої його попередницею Крістіною Фернандес де Кіршнер у 2010 році.
"Кожного дня ми відкриваємо для себе новий закон, який вигідний політикам і шкодить аргентинцям", - пояснив Мілей, пообіцявши, що він запровадить новий метод визначення заробітної плати президента і міністрів.
Як зазначили у виданні, з моменту приходу до влади Мілея у грудні минулого року, аргентинський песо був знецінений удвічі, рівень бідності підскочив з 40% до 60%, а інфляція перевищила позначку у 250%.
Попри це, президент закликав аргентинців терпіти біль, пообіцявши їм, що це єдиний шлях до майбутнього процвітання.
- Нагадаємо, 10 грудня економіст-лібертаріанець Хав'єр Мілей склав присягу президента Аргентини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.23 Купівля 38.23Продаж 38.74
- EUR Купівля 41.63Продаж 42.42
- Актуальне
- Важливе