Про це Андрій Закревський розповів в ефірі Еспресо.

"Росія нічого не заробляє. Рік тому я казав, що видобуток сягатиме рівня внутрішнього споживання в Росії плюс 50 млрд кубометрів експорту, то зараз уже всі аналітики визнали це як факт. Цього року такими є її максимальні експортні потужності", - сказав Закревський.

Експерт також зазначив, що це у вісім разів менше, аніж минулого року.