Потужності газового експорту РФ впали у 8 разів, - Закревський
Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" Андрій Закревський повідомив, що ситуація з експортом енергоносіїв РФ катастрофічна - він впав у 8 разів
Про це Андрій Закревський розповів в ефірі Еспресо.
"Росія нічого не заробляє. Рік тому я казав, що видобуток сягатиме рівня внутрішнього споживання в Росії плюс 50 млрд кубометрів експорту, то зараз уже всі аналітики визнали це як факт. Цього року такими є її максимальні експортні потужності", - сказав Закревський.
Експерт також зазначив, що це у вісім разів менше, аніж минулого року.
- Чехія вперше в новітній історії країни відмовилася від поставок російського природного газу в першому кварталі 2023 року.
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