"Потворна с***а із щілиною в зубах": Ф'юрі заявив, що битиметься з Усиком лише заради грошей
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі розповів, що його бій проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика може відбутись лише заради грошей
Про це повідомляє Talksport.
"Уболівальники цього хочуть, і якщо будуть гроші, то ми це зробимо. Чому б я мав хотіти битися з Усиком за копійки? У нього ніяка особистість, він потворна с***а із щілиною в зубах, і він вдвічі менший за мене. Виходить, що це все заради його вигоди, а я нічого не отримаю, чи не так? Це боротьба за призові, ми всі хочемо отримати якомога більше, і як би люди не говорили, що це пов’язано з поясами, з рекордом чи спадщиною - ні. Всі хочуть мати гроші та секс", - сказав Тайсон Ф'юрі.
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За словами британця, він - суперзірка, а Усик - ніхто.
"Якби ви помістили Олександра Усика в Моркам у центр дозвілля, люди б не розкупили туди квитки… І тоді я запропонував йому 30% від великої суми, а вони сказали, що ні, вони хочуть більше. Якими заслугами ви заслуговуєте на більше? Я суперзірка, а ти ніхто… І якщо бій все-таки відбудеться, без проблем я нокаутую його", - сказав Ф’юрі.
Переговори про бій Усик - Ф'юрі
Усик та Ф'юрі намагалися домовитися про поєдинок наприкінці минулого та на початку 2023 року, проте не досягли згоди та припинили переговори.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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