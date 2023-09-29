"Потворна с***а із щілиною в зубах": Ф'юрі заявив, що битиметься з Усиком лише заради грошей

Про це повідомляє Talksport.

"Уболівальники цього хочуть, і якщо будуть гроші, то ми це зробимо. Чому б я мав хотіти битися з Усиком за копійки? У нього ніяка особистість, він потворна с***а із щілиною в зубах, і він вдвічі менший за мене. Виходить, що це все заради його вигоди, а я нічого не отримаю, чи не так? Це боротьба за призові, ми всі хочемо отримати якомога більше, і як би люди не говорили, що це пов’язано з поясами, з рекордом чи спадщиною - ні. Всі хочуть мати гроші та секс", - сказав Тайсон Ф'юрі.

Читайте також: Менеджер Ф'юрі заявив, що саудівці здійснять різдвяне бажання усіх фанів боксу

За словами британця, він - суперзірка, а Усик - ніхто.

"Якби ви помістили Олександра Усика в Моркам у центр дозвілля, люди б не розкупили туди квитки… І тоді я запропонував йому 30% від великої суми, а вони сказали, що ні, вони хочуть більше. Якими заслугами ви заслуговуєте на більше? Я суперзірка, а ти ніхто… І якщо бій все-таки відбудеться, без проблем я нокаутую його", - сказав Ф’юрі.

Переговори про бій Усик - Ф'юрі

Усик та Ф'юрі намагалися домовитися про поєдинок наприкінці минулого та на початку 2023 року, проте не досягли згоди та припинили переговори.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).