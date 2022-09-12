Про це повідомила Укрзалізниця у телеграмі.

"Станом на 07:30 частково знеструмленою лишається Харківщина, проте рейси між Харковом та Києвом прямують згідно з розкладом, відправлення поїздів Інтерсіті+ також відбудеться за графіком", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі спізнюються потяг №7 Харків–Одеса (на 36 хв) та №1 Харків–Івано-Франківськ (на 48 хв).

"Приміські рейси електропоїздів до станцій Лихачево, Зміїв, Лозова та Харків-Сортувальний на сьогодні скасовано", - пише Укрзалізниця.

У результаті російських обстрілів критичної інфраструктури 11 вересня в Харківській області та перебої з електропостачанням затримувались потяги з та до Сум, Полтави та Києва.

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