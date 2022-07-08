"Повернись живим" закупив для спецпризначенців 100 латвійських безпілотних комплексів Atlas
Фонд "Повернись живим" придбав для Збройних Сил України сотню безпілотних авіаційних комплексів латвійської фірми Atlas
Про це повідомив у фейсбуці голова "ПЖ" Тарас Чмут.
Повідомляється, що сотня комплексів - це 300 трикоптерів та наземні станції управління ретранслятори, захищені планшети, декілька варіантів цільового навантаження та комплект запасних частин й інструментів.
Ціна закупівлі – 5 000 000 євро.
"Головна особливість "Атласів" – це те, що вони, на відміну від звичних "Мавіків" та "Аутелів", розроблялися для військових потреб. А це означає, що вони мають захищений канал зв’язку, можливість встановити антену на відстані від оператора, використовувати ретранслятор та несуть якісну тепловізійну камеру для спостереження вночі", – зазначив Чмут.
За його словами, "перші декілька десятків комплексів вже зо два місяці працюють на фронті, забезпечуючи повітряною розвідкою наші Сили спеціальних операцій".
- Нагадаємо, що 6 липня військові України отримали безпілотники "Лелека-100". До кінця літа фонд "Повернись живим" покриє потреби у подібних безпілотниках 25 підрозділів ЗСУ.
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