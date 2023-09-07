Чому в залі такий бардак? Там лазять перед трибуною у розтягнутих футболках хакі та не слухають обговорення законів?

Чому Резніков вперше за півтора року прийшов відповісти на 3 запитання депутатів, і то у день своєї відставки?

Бо там немає журналістів. Там немає ЗМІ. І ця політична цензура йде саме з Банковою. Ці нештатні радники, які не декларуватимуться, неформально зустрічаються з журналістами і дають вказівки редакціям. З конвертів фінансують анонімні ТГ, які спотворюють реальність, у тому числі про роботу ВР та опозицію. І ви всі знаєте прізвища цих радників та радниць, які працювали ще на Януковича.

Найстрашніше, що самі журналісти це зазнають. Ніколи не бачила біля медіа-топів гнівних посад зі списком депутатів, які голосують за закриту роботу парламенту. Віддали канал Рада в лізинг ВП. Адже інакше доведеться опублікувати прізвища "Голосу" та інших слуг — вчорашніх антикорупціонерів. Нові особи, на які було стільки надій.

Коли журналісти пишуть маніфест "ми не бидло", справедливо вимагаючи прозорості влади, вони чомусь мовчать про своє право на професію. Колись розслідування панів Ткача та Бігуса йшли на Громадському. Наразі Громадське не вдалося видавити із себе в рамках цензурованого марафону новину про заступника ВП, сім'я якого продає зелену енергію росіянам та отримує з бюджету 320 млн за це.

Громадське проводить пафосні конференції, де потребує фінансування, але не права бути вільним від окрику Банкової.

Без свободи слова – вся країна буде бидлом. Безправним, від якого приховують засідання Ради, правду про забезпечення Армії, якому згодовують отруйний брехливий марафон контрольованих каналів.

І дивно, що про це мовчать навіть тоді, коли президент заговорив про вибори.

Країна, де Шуфрич досі голова комітету свободи слова, а журналістам це й заходить — навряд чи зможе це пояснити військовим як так? Хіба ми бидло, щоби свободою слова в Україні займався Шуфрич?

Поки наша Армія бореться за наше право бути в ЄС та НАТО, у тилу будують Білорусь.

Європейська Солідарність зареєструвала ухвалу про повернення до нормального висвітлення діяльності ВР. Ми не бидло, ми парламент сильної, європейської країни з найкращою у світі Армією. Ми не дозволимо більше знищувати парламентаризм на догоду вирішалам із Банкової.

Хіба ми бидло, щоби сотні мільйонів гривень ваших грошей йшли на фінансування каналу Рада, але ви не бачили засідання парламенту. Так вирішила Банкова. Яка, до речі, не декларується.

Закликаю всіх журналістів підтримати вимогу "ЄС" щодо прозорих засідань ВР, інакше про яку євроатлантичну інтеграцію, боротьбу з корупцією та свободу слова можна говорити?

Ми не бидло? Тож поверніть свободу слова в Україну. Вже декларування повернули! А канали включити до ефіру не можна.

Джерело

Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.