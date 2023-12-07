"Повинні бути партнерами": Сі Цзіньпін зустрівся в Пекіні з президентами Євроради та Єврокомісії
Лідер Китаю Сі Цзіньпін провів зустріч з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у Пекіні
Про це пише "Укрінформ".
Сі Цзіньпін заявив, що Китай і ЄС повинні бути партнерами та постійно зміцнювати двосторонню політичну довіру. Він також відзначив прогрес у діалозі між двома сторонами на високому рівні, вказавши, що протягом року Мішель і фон дер Ляєн здійснили візити до Китаю та взаємодія між урядом КНР та керівними інституціями ЄС принесла значні результати в стратегічній, торговельно-економічній, екологічній та цифровій сферах.
"Відносини між Китаєм і ЄС мають хороший імпульс консолідації та зростання. Відносини між Китаєм і Європою мають важливе значення для глобального миру, стабільності та процвітання. Ми зобов’язані забезпечити більшу стабільність для світу, сильніший імпульс для розвитку, а також більше підтримки глобального управління", - сказав лідер Китаю.
- 4 грудня у Пекіні відбулася зустріч президента Китаю Сі Цзіньпіна з його білоруським колегою Олександром Лукашенком.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.85 Купівля 36.85Продаж 37.4
- EUR Купівля 39.84Продаж 40.56
- Актуальне
- Важливе