Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Сі Цзіньпін і Лукашенко зустрілися у Пекіні: про що говорили

Сі Цзіньпін і Лукашенко зустрілися у Пекіні: про що говорили

4 грудня, 2023 понедiлок
11:32
Світ Сі Цзіньпін і Олексанлр Лукашенко

У понеділок, 4 грудня, у Пекіні відбулася зустріч президента Китаю Сі Цзіньпіна з його білоруським колегою Олександром Лукашенком

Про це інформують агентство Xinhua та близький до адміністрації Лукашенка Telegram-канал Пул первого.

Спершу Сі зазначив, що вони з Лукашенком досягли важливого консенсусу щодо сприяння розвитку китайсько-білоруських відносин на високому рівні під час державного візиту Лукашенка до Китаю на початку цього року. Відтоді обидві країни зміцнили політичну взаємодовіру та міжнародну координацію.

"Китай готовий продовжувати зміцнювати стратегічну координацію з Білоруссю, твердо підтримувати один одного, сприяти практичній співпраці та поглиблювати двосторонні відносини", - сказав лідер КНР.

Водночас Лукашенко заявив, що Білорусь була, є і буде надійним партнером для Китаю. 

"Ми знаємо, що потрібно нашим країнам. І ми дуже багато у цьому плані зробили. Коли я готувався до цього візиту та допитував своїх колег, про те, що треба зробити, що не рухається, щоб сказати Голові про це. Але ми не знайшли жодного питання, з якого б не було руху. Єдине питання, яке я хотів би з вами обговорити сьогодні, - швидкість", - сказав самопроголошений президент Білорусі.



Своєю чергою Сі відзначив, що Китай і Білорусь є "важливими силами в реформуванні та розвитку системи глобального управління", тож його країна готова зміцнювати співпрацю з Білоруссю в рамках багатосторонніх механізмів, таких як ООН і Шанхайська організація співробітництва, сприяти реалізації Ініціативи глобального розвитку, безпеки та Глобальної цивілізаційної ініціативи.

Крім того, лідери держав обмінялися думками щодо російсько-української війни.

Двостороння зустріч тривала втричі довше запланованого - понад три години. Потім лідери країн обмінялися подарунками: Лукашенку подарували яблука із провінції Хунань, а Сі Цзіньпіну - білоруський шоколад. Після переговорів з президентом КНР Лукашенко приїхав до Пекінського університету.

  • Напередодні повідомлялося, що під час робочого візиту до Китаю самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 3–4 грудня мав зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном для обговорення співробітництва.
Китай
Білорусь
Олександр Лукашенко
Сі Цзиньпін
Читайте також:
Філіппіни та Австралія почали спільне патрулювання
4 грудня, 2023 понедiлок
ІДІЛ узяв на себе відповідальність за теракт під час католицької меси на Філіппінах
Українська ППО ЗСУ
3 грудня, 2023 неділя
Сили ППО за ніч знищили 10 з 12 російських "шахедів"
Путін
Автор Антін Борковський
3 грудня, 2023 неділя
Тези Путіна про переговори - це кухня міжнародних відносин минулого тисячоліття, - Безсмертний
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.7
    Купівля 36.7
    Продаж 37.35
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
4 грудня
11:37
Оновлено
Удари РФ по багатоповерхівці та лікарнях Херсона 3 грудня: кількість постраждалих зросла
11:30
Ексклюзив
знищені окупанти
Противник погіршить ситуацію для себе: "Інформаційний спротив" про указ Путіна щодо збільшення армії РФ
11:17
Румен Радев
Президент Болгарії ветував угоду з Україною щодо постачання бронетехніки
11:06
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Удари по інфраструктурі можуть початись будь-якого дня, - Ігнат
10:49
Анонс
Лого Impact Business
Акселераційна програма Impact Business: переможців оголосять у Львові
10:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
НАТО та Москва досі не розірвали договір про "довіру", наскільки зима "заморозить" війну в Україні. Акценти світових ЗМІ 4 грудня
10:36
СБУ затримала пособника окупантів, який коригував обстріли Києва у новорічну ніч
10:30
окупанти Маріуполь
"Зі складів на полігони у причепах": у Маріуполі зафіксували перевезення окупантами боєкомплектів на цивільних авто
10:27
Прапор США
У США заарештували колишнього працівника посольства на Кубі, його підозрюють в роботі на режим Кастро, - AP
10:13
Пожежа на нафтобазі у Луганську
Окупанти заявили про атаку БПЛА на нафтобазу у Луганську: сталася пожежа
10:13
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 грудня: євро та долар продовжують дешевшати
10:10
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Міноборони нарешті повертається до українських розробок систем ППО, - Згурець
10:01
OPINION
Зоя Казанжи
Краще б утік. Вже й забули б
09:53
OPINION
Портников
Безугла шукає наступника Залужному. Колонка Віталія Портникова
09:50
Оновлено
Вулкан Маунт Марапі в Індонезії
Унаслідок виверження вулкану в Індонезії загинуло щонайменше 11 туристів, десятки пропали безвісти
09:49
ЦАХАЛ заявив про розширення наземної операції на всю територію Гази
09:18
Ексклюзив
На Бахмутському напрямку ситуація динамічна, ворог отримав поповнення, - 26-а артбригада ЗСУ
09:17
китайський авіаносець "Шаньдун"
Пекін звинуватив США в порушенні суверенітету через військовий корабель у Південно-Китайському морі
08:49
Вакцинація
На ТОТ Луганщини бракує вакцин для новонароджених, - ОВА
08:40
Рівненські онкологи розповіли, як розпізнати пухлину головного мозку в себе чи рідних
Американські вчені розробляють пристрій, який зможе викликати усвідомлені сновидіння
08:20
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
Влада Венесуели заявила про 95% підтримки територіальних претензій до Гаяни на референдумі
08:05
Ексклюзив
російський військовий корабель
ВМС ЗСУ повідомили про корабельне угруповання противника у Чорному морі станом на ранок
08:01
OPINION
Юрій Бутусов
Влада не бажає реальних змін в управлінні армією
07:53
Російські військові
Указ Путіна ймовірно не збільшує, а офіційно затверджує наявну кількість військових, - ISW
07:45
Інфографіка
втрати окупантів
Війська РФ за добу втратили 5 танків, 12 артсистем і 770 солдатів, - Генштаб
07:38
біткоїн
Біткоїн уперше з квітня 2022 року здорожчав до понад $40 000
07:18
На фото: система ППО
Повітряні сили вночі знищили російську керовану ракету та 18 з 23 "шахедів"
07:17
домашнє насильство
У Нацполіції розповіли, куди звертатися по допомогу жертвам домашнього насильства
06:52
Леонтій Сандуляк
Співавтор Акта проголошення Незалежності України Леонід Сандуляк помер у 86 років
06:34
В окупованому Бахчисараї партизани провели розвідку військової частини, - АТЕШ
06:07
фури на кордоні
"Знайшли точки дотику з урядом": посол у Польщі Зварич про блокування кордону
00:52
Оновлено
дрон Shahed-136
Армія РФ запустила "шахеди" на південь України
00:25
Оновлено
Москва. Росія. Пожежа
У Москві горить завод із виробництва спеціалізованих автомобілів
00:17
Оновлено
Філіппіни та Австралія почали спільне патрулювання
ІДІЛ узяв на себе відповідальність за теракт під час католицької меси на Філіппінах
00:10
Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня
США не знали про плани ХАМАС щодо нападу на Ізраїль, - Кірбі
2023, неділя
3 грудня
23:39
Мелітополь
У Мелітополі окупанти проводять обшуки домівок, шукаючи партизанів, - мер
22:58
Знешкодження ворожої ДРГ
ДПСУ: на кордоні з Харківською областю зросла активність російських ДРГ
22:39
Ізраїль танк
Операція на півдні Гази буде такою ж потужною, як на півночі, - ЦАХАЛ
22:12
Володимир Путін
МЗС Британії: Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться "за добавкою"
21:47
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Окупанти продовжують переселяти жителів з ТОТ: РФ депортувала ще 100 українців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV