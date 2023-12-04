Сі Цзіньпін і Лукашенко зустрілися у Пекіні: про що говорили

Про це інформують агентство Xinhua та близький до адміністрації Лукашенка Telegram-канал Пул первого.

Спершу Сі зазначив, що вони з Лукашенком досягли важливого консенсусу щодо сприяння розвитку китайсько-білоруських відносин на високому рівні під час державного візиту Лукашенка до Китаю на початку цього року. Відтоді обидві країни зміцнили політичну взаємодовіру та міжнародну координацію.

"Китай готовий продовжувати зміцнювати стратегічну координацію з Білоруссю, твердо підтримувати один одного, сприяти практичній співпраці та поглиблювати двосторонні відносини", - сказав лідер КНР.

Водночас Лукашенко заявив, що Білорусь була, є і буде надійним партнером для Китаю.

"Ми знаємо, що потрібно нашим країнам. І ми дуже багато у цьому плані зробили. Коли я готувався до цього візиту та допитував своїх колег, про те, що треба зробити, що не рухається, щоб сказати Голові про це. Але ми не знайшли жодного питання, з якого б не було руху. Єдине питання, яке я хотів би з вами обговорити сьогодні, - швидкість", - сказав самопроголошений президент Білорусі.





Своєю чергою Сі відзначив, що Китай і Білорусь є "важливими силами в реформуванні та розвитку системи глобального управління", тож його країна готова зміцнювати співпрацю з Білоруссю в рамках багатосторонніх механізмів, таких як ООН і Шанхайська організація співробітництва, сприяти реалізації Ініціативи глобального розвитку, безпеки та Глобальної цивілізаційної ініціативи.

Крім того, лідери держав обмінялися думками щодо російсько-української війни.



Двостороння зустріч тривала втричі довше запланованого - понад три години. Потім лідери країн обмінялися подарунками: Лукашенку подарували яблука із провінції Хунань, а Сі Цзіньпіну - білоруський шоколад. Після переговорів з президентом КНР Лукашенко приїхав до Пекінського університету.