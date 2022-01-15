Повітря у Горлівці отруюється аміаком. Росіяни можуть скористатися цим як приводом, - ГУР

Про це сьогодні, 15 січня, повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.



Як наголошують українські військові розвідники, російська окупаційна адміністрація "втратила контроль над хімічними препаратами, які завозяться на тимчасово окуповані території України".



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Хімічне забруднення, йдеться у повібомленні, може призвести до "екологічної катастрофи на сході нашої держави".



До того ж, подібна ситуація "може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави".





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