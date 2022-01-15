Лукашенко каже, що це він розробляв операцію з придушення повстання у Казахстані. Разом з Путіним
За словами самопроголошеного білоруського правителя Олександра Лукашенка, план проведення силової операції ОДКБ у Казахстані розроблявся ним особисто спільно із російським керівником Володимиром Путіним
Про це він заявив ранком суботи, 15 січня 2022 року, зустрічаючи білоруських спецпризначинців на військовій авіабазі у Мачуліщах (за 10 км від Мінська), передає із посиланням на його сайт Еспресо.TV.
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"Я скажу більше, без хвастощів. Уся ця операція, аж до деталей, була розроблена двома президентами - Росії та Білорусі - протягом однієї години. Був намічений задум, міністерства оборони під керівництвом Шойгу та Хреніна деталізували в генеральних штабах задум двох президентів, і вже за кілька годин вилетіли перші літаки до Казахстану. Все було зроблено швидко та рішуче, без вагань", - сказав Лукашенко.
Глава держави зауважив, що операція в Казахстані стала першим випадком, коли миротворчі сили ОДКБ були реально задіяні для забезпечення безпеки, стабільності та цілісності однієї з держав-членів.
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Дії російських і білоруських вояків у Кзахастані Лукашенко оцінив як "появу ефективного механізму боротьби з так званими кольоровими революціями".
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