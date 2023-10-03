Повітряна атака на Україну: зафіксовано "шахеди" та активність тактичної авіації РФ

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

"Спостерігається декілька груп ударних БпЛА типу Shahed з Чорного моря через Очаківський район Миколаївської області в напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області! Курс може змінюватись", - йдеться у повідомленні.

Небезпека ударів "шахедами" зафіксована і на Херсонщині.

Також у ПС ЗСУ інформують, що повітряна тривога в Запорізькій області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації, а на Донеччині - балістичного озброєння.