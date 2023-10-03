Повітряна атака на Україну: зафіксовано "шахеди" та активність тактичної авіації РФ
У ніч на 3 жовтня Росія розпочала чергову повітряну атаку на Україну: зафіксовано декілька груп "шахедів" та активність ворожої авіації
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
"Спостерігається декілька груп ударних БпЛА типу Shahed з Чорного моря через Очаківський район Миколаївської області в напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області! Курс може змінюватись", - йдеться у повідомленні.
Небезпека ударів "шахедами" зафіксована і на Херсонщині.
Також у ПС ЗСУ інформують, що повітряна тривога в Запорізькій області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації, а на Донеччині - балістичного озброєння.
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