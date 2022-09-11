Повітряні сили показали збитий українською ППО російський літак Су-34
Військовослужбовці ЗСУ знайшли російський літак Су-34, збитий раніше протиповітряною обороною
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
"Нічого рашистським окупантам літати у нашому небі! Військовослужбовці Збройних сил України знайшли літак Су-34, збитий раніше протиповітряною обороною ", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, за добу українська авіація завдала 23 удари по противнику
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