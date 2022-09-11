За добу українська авіація завдала 23 удари противнику
За добу, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 23 удари
Про це повідомляють Сухопутні війська України.
Там зазначають, що під час ударів авіації було знищено чотири зенітних ракетних комплекси, уражено чотири опорних пункти та п’ятнадцять місць скупчення живої сили і техніки противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили два літаки (Су-25 та Су-34), один гелікоптер Ка-52, два БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.
"Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. В результаті вогневого впливу за добу уражено два пункти управління безпілотної авіації, опорні пункти, скупчення озброєння та військової техніки противника в районах зосередження. В зону ураження також потрапила понтонна переправа та плавзасоби противника з військовою технікою на них", - зазначають у ЗСУ.
- Нагадаємо, ЗСУ знищили поромну переправу окупантів біля Нової Каховки
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