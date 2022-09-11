ЗСУ знищили поромну переправу окупантів біля Нової Каховки
Українські сили завдали росіянам значних втрат на південному фронті за добу, 10 вересня
Про це повідомляє ОК "Південь".
Протягом дня, 10 вересня, росіяни здійснили 20 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення по позиціях ЗСУ і прилеглих територіях.
Українська авіація завдала 10 ударів у відповідь, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 350 вогневих завдань. ЗСУ вдарили по районах зосередження ворожого озброєння та техніки в районі Нової Каховки і Придніпровського.
Вбито 80 рашистів. Знищено 8 танків, 17 одиниць авто-бронетехніки, 1 гаубицю "Мста-Б", 1 безпілотний розвідник типу “Орлан-10”.
Ліквідована поромна переправа в районі Нової Каховки.
Знищено 3 склади боєприпасів в Миколаївському і Бериславському районах та Херсоні.
- 11 вересня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на їхній ділянці фронту тривають позиційні бої, а росіяни відступають.
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