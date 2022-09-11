Про це повідомляє ОК "Південь".

Протягом дня, 10 вересня, росіяни здійснили 20 авіаційних ударів вздовж лінії зіткнення по позиціях ЗСУ і прилеглих територіях.

Українська авіація завдала 10 ударів у відповідь, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 350 вогневих завдань. ЗСУ вдарили по районах зосередження ворожого озброєння та техніки в районі Нової Каховки і Придніпровського.

Вбито 80 рашистів. Знищено 8 танків, 17 одиниць авто-бронетехніки, 1 гаубицю "Мста-Б", 1 безпілотний розвідник типу “Орлан-10”.

Ліквідована поромна переправа в районі Нової Каховки.

Знищено 3 склади боєприпасів в Миколаївському і Бериславському районах та Херсоні.

11 вересня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на їхній ділянці фронту тривають позиційні бої, а росіяни відступають.

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