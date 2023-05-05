Повітряні сили прокоментували збиття над Києвом українського Bayraktar
На даний час спеціалісти встановлюють, чому стався технічний збій у роботі турецького безпілотника Bayraktar, який ввечері 4 травня збили над Києвом
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ".
За словами Ігната, поки невідомо, чому Bayraktar втратив контроль. Проте причини збою з'ясовуються.
"Те, що може статися якась технічна проблема, з чим вона пов'язана - зараз розбираються фахівці, очевидно, що може статися. Байрактар - це великий безпілотник, він став неуправляючим, його довелося знищити. Було вирішено застосувати озброєння мобільних вогневих груп, малим ППО його просто знищити. Це нештатна ситуація, але трагедію з цього робити не будемо", - сказав речник Повітряних сил.
Він зазначив, що безпілотники Bayraktar широко використовуються у Туреччині не лише військовими, але й поліцією, прикордонниками та на митниці. Україна після вчорашнього інциденту не перестане використовувати ці безпілотники.
- Увечері 4 травня у столиці України пролунало кілька вибухів. Під час тривоги ППО збила безпілотник. Як виявилося, це був "байрактар", який втратив керування під час планового польоту.
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