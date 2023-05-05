Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ".

За словами Ігната, поки невідомо, чому Bayraktar втратив контроль. Проте причини збою з'ясовуються.

"Те, що може статися якась технічна проблема, з чим вона пов'язана - зараз розбираються фахівці, очевидно, що може статися. Байрактар - це великий безпілотник, він став неуправляючим, його довелося знищити. Було вирішено застосувати озброєння мобільних вогневих груп, малим ППО його просто знищити. Це нештатна ситуація, але трагедію з цього робити не будемо", - сказав речник Повітряних сил.

Він зазначив, що безпілотники Bayraktar широко використовуються у Туреччині не лише військовими, але й поліцією, прикордонниками та на митниці. Україна після вчорашнього інциденту не перестане використовувати ці безпілотники.