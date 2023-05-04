Над Києвом ППО збила безпілотник, у місті виникла пожежа
Увечері 4 травня у столиці України пролунало кілька вибухів. Під час тривоги ППО збила безпілотник, виникла пожежа у Солом'янському районі міста
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Вибухи і пожежа в Солом’янському районі столиці. Ймовірне потрапляння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце. Деталі згодом", - написав він у телеграмі о 20:41.
Раніше про збитий безпілотний літальний апарат повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Під час останньої повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об’єкт був збитий. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань житлового фонду або інфраструктури відсутня. Інформація уточнюється", - повідомив керівник КМВА.
Раніше мешканці Києва повідомили про звуки кількох вибухів. Вони пролунали близько 20:15.
Згодом у Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу протиповітряної оборони.
"Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" - наголосили в КМВА о 20:17.
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 20:00. У Київській області - о 19:42. Відбій тривоги в Києві й області оголосили о 20:33.
- У ніч на 4 травня в Запоріжжі, Києві та Одесі пролунали вибухи. Українським силам вдалося збити 18 з 24 Shahed-136/131. В Одесі 3 дрони атакували гуртожитки, сталася пожежа. У Києві та області пошкоджені автівки, дорожнє покриття та нежитлові споруди
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