Над Києвом ППО збила безпілотник, у місті виникла пожежа

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Вибухи і пожежа в Солом’янському районі столиці. Ймовірне потрапляння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце. Деталі згодом", - написав він у телеграмі о 20:41.

Раніше про збитий безпілотний літальний апарат повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Під час останньої повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об’єкт був збитий. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань житлового фонду або інфраструктури відсутня. Інформація уточнюється", - повідомив керівник КМВА.

Раніше мешканці Києва повідомили про звуки кількох вибухів. Вони пролунали близько 20:15.

Згодом у Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу протиповітряної оборони.

"Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" - наголосили в КМВА о 20:17.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 20:00. У Київській області - о 19:42. Відбій тривоги в Києві й області оголосили о 20:33.