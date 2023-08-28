Повітряні сили знищили 2 "калібри" та 2 авіаракети Х-59

Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначаться, що уночі 28 серпня росіяни випустили по території України ракети морського та повітряного базування. Так, чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії у Криму.

Крім того, росіяни застосували дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34. Їх окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.

У результаті бойової роботи Повітряні сили знищили чотири повітряні цілі: два "калібри" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нічна атака РФ по Україні 28 серпня: що відомо

Уранці понеділка, 28 серпня, російські терористи здійснили атаку на промисловий об'єкт Полтавщини. Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей. Також двох людей доставили в лікарню з незначними ушкодженнями.

Наразі тривають пошукові роботи та розбір завалів. Про місцеперебування ще двох людей наразі невідомо.

Також окупанти обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку. Внаслідок атаки на регіон зруйновані дачні будинки та зайнялася господарська споруда.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Наразі наслідки удару уточнюються.