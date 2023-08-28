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Війна з Росією: хроніка
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Повітряні сили знищили 2 "калібри" та 2 авіаракети Х-59

28 серпня, 2023 понедiлок
08:41
Війна з Росією На фото: система ППО

Під час нічної атаки Росії на Україну у понеділок, 28 серпня, сили протиповітряної оборони знищили дві з чотирьох випущених крилатих ракет "Калібр", а також дві керовані авіаційні ракети Х-59

Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначаться, що уночі 28 серпня росіяни випустили по території України ракети морського та повітряного базування. Так, чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії у Криму.

Крім того, росіяни застосували дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34. Їх окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.

У результаті бойової роботи Повітряні сили знищили чотири повітряні цілі: два "калібри" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Повітряні сили знищили 2 "калібри" та 2 авіаційні ракети Х-59

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нічна атака РФ по Україні 28 серпня: що відомо

Уранці понеділка, 28 серпня, російські терористи здійснили атаку на промисловий об'єкт Полтавщини. Унаслідок обстрілу загинуло двоє людей. Також двох людей доставили в лікарню з незначними ушкодженнями.

Наразі тривають пошукові роботи та розбір завалів. Про місцеперебування ще двох людей наразі невідомо. 

Також окупанти обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку. Внаслідок атаки на регіон зруйновані дачні будинки та зайнялася господарська споруда. 

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Наразі наслідки удару уточнюються.

Україна
Росія
ППО
російська армія
ракетний удар
Чорне море
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